В пятницу вечером, 17 мая, пьяный пожилой водитель вблизи Тарту в Тырванди на парковке протаранил другие автомобили. Виновник аварии был доставлен в больницу.
ДТП на парковке: пьяный водитель протаранил несколько автомобилей
В Тартумаа в волости Камбья в поселке Тырванди перед домом на Рингтеэ, 4 вчера в 22.46 произошло ДТП: 74-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Volvo V70 врезался в машину Volvo V70, а после этого протаранил припаркованный автомобиль Dacia Sandero и фургон Volkswagen Kombi.
Виновник ДТП пострадал и был доставлен в больницу.