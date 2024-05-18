ДТП на парковке: пьяный водитель протаранил несколько автомобилей

В Тартумаа в волости Камбья в поселке Тырванди перед домом на Рингтеэ, 4 вчера в 22.46 произошло ДТП: 74-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Volvo V70 врезался в машину Volvo V70, а после этого протаранил припаркованный автомобиль Dacia Sandero и фургон Volkswagen Kombi.