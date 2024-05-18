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ДТП на парковке: пьяный водитель протаранил несколько автомобилей

rus.postimees.ee
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Полицейский. Снимок иллюстративный.
Полицейский. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

В пятницу вечером, 17 мая, пьяный пожилой водитель вблизи Тарту в Тырванди на парковке протаранил другие автомобили. Виновник аварии был доставлен в больницу.

В Тартумаа в волости Камбья в поселке Тырванди перед домом на Рингтеэ, 4 вчера в 22.46 произошло ДТП: 74-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Volvo V70 врезался в машину Volvo V70, а после этого протаранил припаркованный автомобиль Dacia Sandero и фургон Volkswagen Kombi.

Виновник ДТП пострадал и был доставлен в больницу. 

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