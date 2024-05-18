Будьте бдительны! Вы можете лишиться не только ценных предметов, но и самого необходимого

Как отвадить воров?

Освещение. Во дворе или хотя бы перед дверью необходимо установить освещение. Это затруднит действия воров.

Спрячьте все ценное. В закрывающееся на замок помещение следует убирать все ценное – даже если вам кажется, что вещь ценности не представляет .

Охранная система. Поставить под охрану можно и дом, и подсобное помещение.