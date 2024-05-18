Вы наверняка слышали, что все ценное надо прятать от воров, однако многие недооценивают свои вещи. Обычная для вас бочка с водой для вора означает несколько килограммов металлолома, а поленница дров – быструю сделку по продаже. Это подтверждают и недавние случаи, зарегистрированные полицией.
Будьте бдительны! ⟩ Вы можете лишиться не только ценных предметов, но и самого необходимого
Например, весной на хуторе в деревне Тусти (волость Муху) были украдены дрова, ущерб составил более 200 евро, а на участке в волости Йыгева украли алюминиевые предметы примерно на такую же сумму.
Что притягивает воров?
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что для большей безопасности следует убирать все ценное в закрытое помещение, оснащенное охранной системой – только в этом случае будет сделано все возможное для защиты имущества. Помимо дорогих грилей и газонокосилок, убирать надо лестницы, лопаты и прочее, что вам может показаться просто хламом.
В глазах семьи валяющиеся во дворе лопата или железный лом – обычные вещи, но для вора они могут оказаться полезными инструментами, которые помогут ему в работе. Эксперт по безопасности подтверждает это примерами.
«По приставленной к стене лестнице злоумышленник может забраться на второй этаж. И если дверь дома заперта, но дверь сарая открыта и там лежит железный лом, этого может быть достаточно, чтобы проникнуть в дом», – рассказал он.
Руководитель отдела по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Инна Тоатер также отмечает, что воры уносят все ценное, что плохо лежит и что можно украсть без особого труда. «Мы не рекомендуем хранить во дворе велосипеды, дорогие грили или садовые инструменты, – перечислила она. – Их следует убирать в имеющие надежные замки гараж или кладовку».
Как отвадить воров?
Освещение. Во дворе или хотя бы перед дверью необходимо установить освещение. Это затруднит действия воров.
Спрячьте все ценное. В закрывающееся на замок помещение следует убирать все ценное – даже если вам кажется, что вещь ценности не представляет .
Охранная система. Поставить под охрану можно и дом, и подсобное помещение.
По словам Пярьяла, результаты исследования, проведенного совместно со службой «Помощь жертвам», показали, что спустя годы людей, ставших жертвами воров, беспокоит не столько материальный ущерб, сколько эмоциональная травма. «Да, стоимость вещей возместит страховка, но эмоциональная травма от того, что кто-то проник в мой дом, может сохраниться очень надолго, – подчеркнул эксперт по безопасности. – Это очень сложно понять, если сам никогда не сталкивался с кражей».
Также стоит помнить, что страховка не вернет стоимость вещей, представляющих для вас сентиментальную ценность.