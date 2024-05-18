Бросил умирать: в Эстонии собака продолжала ждать хозяина, который и не собирался возвращаться

Перевод: София Солдатенко

На этой неделе жителей поселка Вызу в Ляэне-Вирумаа поразил жестокий случай отказа от животного. Эта история разобьет сердце каждому любителю животных. Мужчина средних лет решил отвести старую и больную собаку на автобусную остановку и просто оставить ее там. Насколько известно, 14 мая мужчина на автобусе, который выехал из Раквере в 17:35, ехал с собакой в Вызу, где собака была брошена на произвол судьбы.

На помощь брошенному животному пришли местные жители, которые обратились в НКО Aita Mind Koju в надежде, что несчастную брошенную собаку вылечат и ее еще можно будет спасти.

«Собаку отпустили с поводка сразу после прибытия автобуса в Вызу, и она некоторое время бродила по поселку. Затем она вернулась на автовокзал, где, вероятно, и провела ночь, пока мой муж не обнаружил ее спящую там в полседьмого утра», - рассказала Мари Лейнер, которая решила помочь собаке.

По словам Лейнер, собака выглядела старой и несчастной: длинные когти, израненные лапы, всклоченная шерсть. «Но она была очень ласковой и, вероятно, искала своего хозяина в проезжающих автобусах. Также подошел один из водителей автобусов и подтвердил, что собака находилась на остановке со вчерашнего вечера», - добавила она.

Брошенная на автобусной остановке в Вызу собака. Фото: Võsu Rahvas Facebooki grupp