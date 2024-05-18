Растерянную старую и больную собаку бросили умирать на автобусной остановке в Вызу. Добрые люди все-таки пришли на помощь, но, к сожалению, было уже поздно.
Бросил умирать: в Эстонии собака продолжала ждать хозяина, который и не собирался возвращаться
Перевод: София Солдатенко
На этой неделе жителей поселка Вызу в Ляэне-Вирумаа поразил жестокий случай отказа от животного. Эта история разобьет сердце каждому любителю животных. Мужчина средних лет решил отвести старую и больную собаку на автобусную остановку и просто оставить ее там. Насколько известно, 14 мая мужчина на автобусе, который выехал из Раквере в 17:35, ехал с собакой в Вызу, где собака была брошена на произвол судьбы.
На помощь брошенному животному пришли местные жители, которые обратились в НКО Aita Mind Koju в надежде, что несчастную брошенную собаку вылечат и ее еще можно будет спасти.
«Собаку отпустили с поводка сразу после прибытия автобуса в Вызу, и она некоторое время бродила по поселку. Затем она вернулась на автовокзал, где, вероятно, и провела ночь, пока мой муж не обнаружил ее спящую там в полседьмого утра», - рассказала Мари Лейнер, которая решила помочь собаке.
По словам Лейнер, собака выглядела старой и несчастной: длинные когти, израненные лапы, всклоченная шерсть. «Но она была очень ласковой и, вероятно, искала своего хозяина в проезжающих автобусах. Также подошел один из водителей автобусов и подтвердил, что собака находилась на остановке со вчерашнего вечера», - добавила она.
Лейнер решила предложить собаке временный приют, напоила ее. «Она была очень ласковой, милой и, видимо, очень преданной, поскольку даже при виде меня немного виляла хвостом, лежала у меня во дворе без поводка и даже не пыталась сбежать. Очень жаль, что собаке не оказали вовремя помощь и под конец жизни ее бросили в таком плохом состоянии», - сказала Лейнер.
Хотя с помощью НКО Aita Mind Koju собака, наконец, попала в скорую ветеринарную помощь, ее, к сожалению, пришлось усыпить. У 13-летней собаки были обнаружены опухоли в желудке и легких, но кроме этого было еще несколько непонятных повреждений, например, ее кишечник был засыпан песком и гравием, нижние зубы сломаны пополам, а кожа на лапах была в ссадинах.
Представительница НКО Aita Mind koju Ирмели Грёнберг хочет найти человека, бросившего животное. Всех, кто знает владельца собаки, просят позвонить по номеру 58036095 или оставить сообщение на странице Aita Mind Koju в Facebook.
В глазах собаки была грусть и боль
Жительница Вызу Стелла Фогт, также предложившая помощь собаке, рассказала, что увидела несчастную собаку на автобусной остановке 15 мая около десяти часов утра. «Я увидела, что собака ест песок и камни за автобусной остановкой, после чего я сразу побежала в магазин Вызу, чтобы принести ей воды и еды. В магазине я услышала от одного человека, что на автовокзале Вызу собаку оставил некий мужчина. Сам хозяин пошел в магазин», - рассказала Фогт.
Она дала собаке воду и колбасу. «Она выпила почти всю воду за один присест и с удовольствием съела всю купленную колбасу. После этого она несчастно наматывала круги вокруг автобусного павильона Вызу. Когда мимо проезжали автобусы, собака останавливалась, с подавленным видом смотрела на выходящих из автобуса людей, как будто искала своего хозяина, который бросил ее там. Потом она ложилась на каменные плиты автобусной остановки и с несчастным видом продолжала там ждать».
Когда мимо проезжали автобусы, собака останавливалась, с подавленным видом смотрела на выходящих из автобуса людей, как будто искала своего хозяина, который бросил ее там
Собака выглядела очень несчастной. «В ее глазах буквально можно было увидеть грусть и боль. Собака ходила опустив голову, смотрела снизу вверх и была робкой. Я не могла пойти домой, ничего не предприняв».
Ей удалось связаться с НКО Aita Mind Koju и сообщить им о собаке, нуждающейся в помощи. «Ирмели сразу сообщила, что они приедут в Вызу за брошенной собакой. Нас попросили отвести собаку в безопасное место, подальше от дороги».
Какие эмоции вызвала эта ситуация? «Я сидела рядом с собакой и думала, как можно так бросить члена своей семьи. Тот, кто так поступил с доверчивым и верным другом, - не человек. Я не могла отойти от собаки, пока мы не нашли решение и не нашли место, где о ней позаботятся», - сказала Фогт.
Как уже говорилось ранее, к сожалению, собаку спасти не удалось. Ветеринары скорой помощи посчитали, что собаку били, поскольку она вздрогнула, когда ветеринар положил руку ей на голову. Это также объясняет непонятные травмы на лапах.
MTÜ Aita Mind Koju – это небольшой и уютный приют в Килинги-Нымме, который уже много лет предлагает приют для старых собак и собак-инвалидов, а также временную передержку для собак, ищущих дом. Поддержать их можно переводом на счет - EE672200221071060269.