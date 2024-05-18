Это срочно: Пыхья-Таллинн ждет от уличных художников идей

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, цель кампании уличного искусства - привлечь молодых художников создавать легальные картины, чтобы придать новый облик старым стенам.

«В ходе кампании уличного искусства мы объявили конкурс, на который можно подать эскизы в четырех категориях: душевное здоровье, эстонская природа, свободное творчество и профессиональная категория. Выбранные работы будут согласованы с владельцами недвижимости и уже этим летом можно приступить к работе над муралами», - сказала Таммур и добавила, что в этом году новый облик обретут четыре строения.

В рамках конкурса можно предложить эскизы работ на следующие объекты: стена на Кунгла, 61; металлическая дверь на Роху, 31а; стена на Карьямаа, 8 (за детской площадкой Ангерья); каменный забор на Кольде-пст, 61; забор на Копли, 23; подстанция на Пухангу, 61е; Вана-Каламая, 9а (Teoteater) и в профессиональной категории – дом на Соо, 4/1.

Проекты можно подать на конкурс до 26 мая, заполнив анкету и приложив эскиз.

Расходы на необходимые для создания картины материалы покроют Управа Пыхья-Таллинна и пыхья-таллиннский Молодежный центр. Кампанию координирует пыхья-таллиннский Молодежный центр.

Для участия в конкурсе в профессиональной категории просим кроме эскиза приложить портфолио минимум с пятью работами в стиле уличного искусства. Картины предлагается создать на двух стенах (со стороны двора и со стороны улицы) здания на улице Соо, 4/1, поэтому для участия надо предложить идеи для картин на обеих стенах. В профессиональной категории предусмотрен призовой фонд 3000 евро.

Дополнительная информация и размеры строений для создания картин доступны на странице пыхья-таллиннского Молодежного центра в Facebook @ptnoortekas.