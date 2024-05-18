Ограничение на использование питьевой воды в регионах Йыхви и Кохтла-Ярве ставит под угрозу новые инвестиции, особенно те, чье производство предполагает использование воды. Государство ищет альтернативные решения, но на данный момент их нет, пишет «Северное Побережье».
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Потенциальным новым предприятиям в Ида-Вирумаа грозит нехватка воды
Ситуация, когда государством установлен лимит, согласно которому Järve Biopuhastus, снабжающий водой Кохтла-Ярве и Йыхви, может забирать из водозабора Куртна-Вазавере до 8000 кубометров питьевой воды в день, при фактическом среднем потреблении 6500 кубометров, на первый взгляд не должна показаться проблемой.