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Потенциальным новым предприятиям в Ида-Вирумаа грозит нехватка воды

«Северное побережье»
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Уникальной Куртнаской озерной системе угрожают как горнодобывающая деятельность, так и потребление питьевой воды, поэтому уровень воды в некоторых озерах упал до опасного уровня. На снимке - одно из любимых мест отдыха жителей региона, озеро Ряэкъярв.
Уникальной Куртнаской озерной системе угрожают как горнодобывающая деятельность, так и потребление питьевой воды, поэтому уровень воды в некоторых озерах упал до опасного уровня. На снимке - одно из любимых мест отдыха жителей региона, озеро Ряэкъярв. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Ограничение на использование питьевой воды в регионах Йыхви и Кохтла-Ярве ставит под угрозу новые инвестиции, особенно те, чье производство предполагает использование воды. Государство ищет альтернативные решения, но на данный момент их нет, пишет «Северное Побережье».

Ситуация, когда государством установлен лимит, согласно которому Järve Biopuhastus, снабжающий водой Кохтла-Ярве и Йыхви, может забирать из водозабора Куртна-Вазавере до 8000 кубометров питьевой воды в день, при фактическом среднем потреблении 6500 кубометров, на первый взгляд не должна показаться проблемой.

Однако уже через четыре года разрешенный объем будет сокращен до 6500 кубометров, поскольку водозабор расположен на территории Natura, и целью является защита уникальной Куртнаской озерной системы.

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