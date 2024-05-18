Потенциальным новым предприятиям в Ида-Вирумаа грозит нехватка воды

Ситуация, когда государством установлен лимит, согласно которому Järve Biopuhastus, снабжающий водой Кохтла-Ярве и Йыхви, может забирать из водозабора Куртна-Вазавере до 8000 кубометров питьевой воды в день, при фактическом среднем потреблении 6500 кубометров, на первый взгляд не должна показаться проблемой.