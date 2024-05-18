Задача пяти лет. Под угрозой ли легитимность Владимира Зеленского после 20 мая?

«Но на самом деле все зависит от того, получит ли Украина достаточное количество оружия и позволит ли это изменить ситуацию на линии фронта. Как только у нас появятся масштабные позитивные новости, это полностью переформатирует нашу внутреннюю повестку, и у нас будут совершенно другая ситуация и совершенно другие дискуссии», - говорит он.

Впрочем, говорит Би-би-си руководитель киевской социологической службы «Рейтинг» Алексей Антипович, главное, что нужно знать о «проблеме 20 мая» - это то, что в общественном сознании украинцев вопроса о легитимности президента “абсолютно не существует”.

«Украинцы прекрасно понимают, что выборы бы состоялись, если бы не война. Наши опросы показывают, что сейчас 70% украинцев выступают против проведения выборов до окончания войны. Украинцы против того, чтобы проводить их под обстрелами, против того, чтобы тратить на них деньги, которые можно потратить на армию. А самое главное – они не видят смысла в проведении выборов, которые ничего не изменят. Сегодня в Украине нет активного политика, показатели доверия и поддержки которого были бы сопоставимы с показателями Зеленского. Это те факторы, которые полностью снимают для украинцев вопросы о легитимности президента», - говорит социолог.

Как и многие предыдущие информационные операции россиян, раскачивание темы о нелегитимности Зеленского было ударом в штангу, говорит Би-би-си Михаил Подоляк.

«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».

При участии Виталия Червоненко