Elron ищет техников для новых поездов

«Elron выведет на линию первые новые поезда Škoda в следующем году, что также увеличит потребность в технических специалистах, - пояснил технический менеджер Elron Марк Пакин. - В этом году мы ищем еще шесть технических специалистов на новый год».

Как говорится в сообщении компании, кандидат на должность техника должен иметь как минимум профессионально-техническое образование, которое, однако, можно и получить на месте.

«Мы обучаем на специалиста по техническому обслуживанию за 4 – 6 месяцев. После этого со временем можно приобрести разные уровни квалификации технических специалистов, специализируясь, например, на слесаре по аварийным или ремонтным работам, и дойти до должности старшего техника», - отметил Пакин.

Конкурс технических специалистов продлится до 26 мая.

Сейчас в Elron работают 368 сотрудников: 112 машинистов локомотивов, 105 представителей службы поддержки клиентов, 32 техника. Кроме того, в состав компании входят клининговые службы, регулировщики и административные работники.

Около месяца назад первые два вагона для пассажирского поезда марки Škoda, создаваемого для эстонского предприятия Elron, отправились с завода в Остраве (восточная Чехия) на трейлере по шоссе в Ригу, где будет окончательно собран состав, предназначенный для Эстонии.

Планируется, что в Эстонию они будут доставлены к началу лета, после чего пройдут испытания на железных дорогах страны.

В период с 2024 по 2026 год в Эстонию должны прибыть 16 новых пассажирских поездов, которые помогут удовлетворить растущий спрос на новые железнодорожные сообщения.