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Посольство США в Эстонии: цель антироссийских санкций – поощрить позитивное поведение

BNS rus.postimees.ee
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Флаги США, Эстонии и Украины.
Флаги США, Эстонии и Украины. Фото: Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis

Цель вводимых в отношении России санкций - не наказать, а поощрить позитивное поведение, пишет в субботу в социальных сетях посольство США в Таллинне.

«Соединенные Штаты Америки вводят санкции против более чем 280 физических и юридических лиц, чтобы возложить на Россию дополнительные издержки как за внешнюю агрессию, так и за внутренние репрессии. Конечная цель санкций - не наказать, а добиться изменений в поведении в позитивном направлении», - написало посольство в социальных сетях.

«Мы будем и впредь солидарны с россиянами, стремящимися к более демократическому будущему, и с украинцами, защищающими свою родину от российской агрессии», - добавило посольство США в Эстонии.

По данным Государственного департамента США, против России принимаются меры как за полномасштабную войну против Украины, так и за применение химического оружия.

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