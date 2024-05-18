Посольство США в Эстонии: цель антироссийских санкций – поощрить позитивное поведение

«Соединенные Штаты Америки вводят санкции против более чем 280 физических и юридических лиц, чтобы возложить на Россию дополнительные издержки как за внешнюю агрессию, так и за внутренние репрессии. Конечная цель санкций - не наказать, а добиться изменений в поведении в позитивном направлении», - написало посольство в социальных сетях.

«Мы будем и впредь солидарны с россиянами, стремящимися к более демократическому будущему, и с украинцами, защищающими свою родину от российской агрессии», - добавило посольство США в Эстонии.

По данным Государственного департамента США, против России принимаются меры как за полномасштабную войну против Украины, так и за применение химического оружия.