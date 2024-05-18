В субботу совет оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) на своем заседании принял политическое заявление, призывая жителей страны в этом году голосовать на Евровыборах, напомнив, что в 2014 и 2019 годах явка в Европарламент в Эстонии была ниже 40%.
Совет EKRE: активность последних Евровыборов в Эстонии была слишком низкой
«Низкая явка означает, что интересы большинства эстонцев, в том числе многих национал-консерваторов, не представлены или недостаточно представлены в Брюсселе на протяжении последних десяти лет», - отмечается в тексте заявления, переданном BNS.
«Мы призываем всех эстонских националистов и консерваторов принять участие в выборах в Европейский парламент, чтобы направить своих представителей в Брюссель, которые будут отстаивать национальные интересы и натурализм в центрах Европейского союза и в сотрудничестве с другими националистическими силами», - подчеркнул совет EKRE.
По данным EKRE, все больше законопроектов, обсуждаемых в Рийгикогу, поступает именно из Брюсселя. Поскольку страны-члены адаптируют свои законы к европейским директивам, крайне важно, чтобы общеевропейские директивы и постановления были благоприятны для Эстонии. По мнению EKRE, этого можно добиться только в том случае, если голос эстонских националистов будет сильно представлен в Европарламенте.
«Давайте приложим совместные усилия к тому, чтобы следующий состав Европарламента был лицом национальных консерваторов. Приходите на избирательные участки и голосуйте бумажным бюллетенем - так вы убедитесь, что ваш голос действительно имеет значение», - говорится в заявлении совета EKRE.