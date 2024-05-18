В таллиннском порту пришвартовалось круизное судно длиной 330 метров

Об этом BNS сообщил оператор порта, отметив, что круизный лайнер прибыл из Хельсинки около четырех часов утра. В субботу в 17 часов судно продолжит рейс, взяв курс на Копенгаген.

Britannia совершает двухнедельный круиз, который начался и закончится в Саутгемптоне на юге Англии. Второй раз в этом сезоне Britannia прибудет в Эстонию только в конце сентября, чередуя испанские и французские порты, норвежские фьорды и Средиземноморье, с короткой остановкой на Канарских островах в летние месяцы.

Наряду с лайнером Sky Princess, Britannia является одним из самых больших круизных судов, которые посетят Эстонию в этом сезоне. Судно ходит под флагом Соединенного Королевства, и весной 2015 года Britannia была лично окрещена королевой Елизаветой II.

Последний лайнер этой недели, MSC Poesia, прибудет из Риги в предстоящее воскресенье и отправится в Хельсинки. 294-метровое судно посетит Эстонию во второй раз в этом круизном сезоне.

Судно под панамским флагом совершает одиннадцатидневный круиз, который начался и закончится в Ростоке. В общей сложности MSC Poesia зайдет в таллиннский порт Ванасадам четыре раза в этом году, хотя следующий визит состоится только в начале сентября.

В промежуточные летние месяцы MSC Poesia совершит множество рейсов в Скандинавию. MSC Poesia стоимостью 360 миллионов долларов была окрещена 5 апреля 2008 года итальянской актрисой Софи Лорен.