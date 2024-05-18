Стрелявшему в словацкого премьера Фицо грозит пожизненный срок

Речь идет об 71-летнем писателе Юрае Цинтуле, который, по некоторым данным, является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

По информации медиакомпании RTVS, Цинтула признал вину. Ранее глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток сообщил, что писать объяснил свой поступок политическими мотивами - он был не согласен с проводимой правительством политикой.

Подозреваемый в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, по имеющимся данным, действовал в одиночку. Он испытал разочарование от итогов апрельских президентских выборов, добавил министр внутренних дел.

По предъявленному обвинению Цинтуле грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

RTVS также уточняет, что Фицо по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, его состояние стабилизировалось.