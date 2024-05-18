В Эстонии завершена вакцинация лисиц и енотовидных собак против бешенства

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Аве-Ли Тоомвап, за пределами населенных пунктов было разбросано 122 400 капсул с вакциной.

Как пояснила специалист, вакцинация диких зверей предотвращает повторное распространение болезней в Эстонии. «Вакцинация диких зверей сводит к минимуму заражение бешенством среди диких животных. Поскольку дикие звери не знают государственных границ, а в России широко распространено бешенство, вакцинация защищает и животных, и людей», - рассказала Тоомвап.

Для вакцинации использовали смесь из манки, в которую была спрятана капсула с вакциной. Приманка размером со спичечный коробок, серовато-коричневого цвета со специфическим рыбным запахом. Вакцины разбрасывали с небольших самолетов.

Как указала Тоомвап, во время проведения вакцинации избегали окрестностей населенных пунктов. «Вакцину не разбрасывали над городами и деревнями, над дорогами, водоемами и загонами для скота, чтобы другие животные не обнаружили смесь с вакциной. Приманка в первую очередь предназначена для лис и енотовидных собак», - отметила Тоомвап.

Порция вакцины не представляет опасности для других зверей, но в результате дикое животное не получит необходимой дозы вакцины.