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Утекшее письмо: Консервативная народная партия Эстонии совершала сделки с компаниями, чьи владельцы связаны с EKRE

Май-Брит Юрман
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Madis Veltman

Из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) утекло письмо Сильвера Куузика, в котором упоминаются финансовые проблемы партии. Председатель EKRE Мартин Хельме обещает исключить отправителя письма из партии.

Предполагается, что член EKRE Сильвер Куузик пишет в письме, что в связи с требованиями Закона о некоммерческих организациях, к началу июля партия должна подать годовой отчет, поэтому он запросил выписки с банковских счетов членов партии, так как за финансы EKRE отвечает правление. В выписках Куузик обнаружил несколько «недостатков».

Äripäev сообщил, что, по словам Мартина Хельме, отправитель письма должен быть исключен из партии. «Если кто-то слил это письмо, он будет исключен из партии. Конечно, я найду того, кто это сделал. Так дела в нашей партии не ведутся», - сказал Хельме Äripäev.

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