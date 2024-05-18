Из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) утекло письмо Сильвера Куузика, в котором упоминаются финансовые проблемы партии. Председатель EKRE Мартин Хельме обещает исключить отправителя письма из партии.
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Утекшее письмо: Консервативная народная партия Эстонии совершала сделки с компаниями, чьи владельцы связаны с EKRE
Предполагается, что член EKRE Сильвер Куузик пишет в письме, что в связи с требованиями Закона о некоммерческих организациях, к началу июля партия должна подать годовой отчет, поэтому он запросил выписки с банковских счетов членов партии, так как за финансы EKRE отвечает правление. В выписках Куузик обнаружил несколько «недостатков».