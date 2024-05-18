Утекшее письмо: Консервативная народная партия Эстонии совершала сделки с компаниями, чьи владельцы связаны с EKRE

Предполагается, что член EKRE Сильвер Куузик пишет в письме, что в связи с требованиями Закона о некоммерческих организациях, к началу июля партия должна подать годовой отчет, поэтому он запросил выписки с банковских счетов членов партии, так как за финансы EKRE отвечает правление. В выписках Куузик обнаружил несколько «недостатков».

Äripäev сообщил, что, по словам Мартина Хельме, отправитель письма должен быть исключен из партии. «Если кто-то слил это письмо, он будет исключен из партии. Конечно, я найду того, кто это сделал. Так дела в нашей партии не ведутся», - сказал Хельме Äripäev.