Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отмечая, что Каллас подняла вопрос о том, что мешает свободному миру оказать Украине достаточную поддержку.

«От поддержки Украины нас удерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией. Но мы не должны попасть в ловушку страха, потому что именно этого хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха», - сказала Каллас.

«Давайте действовать решительно и не позволять, чтобы наше будущее диктовали наши противники», - призвала премьер-министр.

В ходе дебатов на конференции Каллас подчеркнула, что мы должны поддерживать Украину не только так долго, сколько нужно, но и столько, сколько нужно.

«Это означает, что мы должны помочь Украине оттеснить Россию обратно к ее границам. Мы должны продолжать вводить санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Агрессор должен возместить причиненный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец "серых зон" - это мир, который нужен Европе, а это значит, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО», - пояснила Каллас.

В заключительном раунде конференции к Каллас присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие в веб-чате. Среди собеседников дискуссии были также министр иностранных дел Албании Игли Хасани, директор индийского аналитического центра Observer Research Foundation Самир Саран и историк Тимоти Снайдер. Модератором беседы выступил журналист CNN Джим Сьютто.

Дебаты завершили трехдневную международную конференцию в Таллине, на которой эксперты в области внешней политики и политики безопасности обсуждали ключевые вопросы мировой политики.