Местная полиция сообщила, что флаг РФ в небо над Берлином с помощью дрона поднял некий Иван Т. из Потсдама, сообщает Deutsche Welle.
Пророссийский украинец запустил дрон с флагом РФ над зданием Рейхстага в Берлине
Дрон с прикрепленным к нему флагом России был замечен над зданием Рейхстага в Берлине 9 мая. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила берлинская полиция. По данным правоохранителей, к дрону были также привязаны четыре георгиевские ленточки. Личность пилота установлена - им оказался 41-летний уроженец Украины Иван Т. из Потсдама.
Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.
🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.— Victoria (@victoriaslog) May 17, 2024
Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7
Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения.
Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.
Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.
Против мужчины возбудили производство по статье 62 Закона о воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.
Для Ивана Т. этот поступок может привести к тюремному заключению. Согласно сообщениям Märkischer Allgemeiner и Tagesspiegel, в мае 2023 года он был приговорен к одному году условно - за повреждение имущества с целью российской пропаганды и одобрения агрессивной войны России.
Он нарисовал символы «Z» на башне старого здания земельного парламента в Потсдаме, также известного как «Кремль», которое было видно издалека, и прикрепил российский флаг на крыше.
Через несколько дней он вырезал лицо из 20-метрового плаката солидарности с Украиной с фотографией украинской матери в Гарнизонной церкви Потсдама и заменил его текстом: «Украины не существует».
41-летний Иван Т. - из Одессы. Он приехал в Германию летом 2022 года. Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью «великого русского народа».
Напомним, власти немецкой столицы в этом году запретили во время мероприятий к 9 мая российские флаги, военную форму, плакаты с буквами «V» или «Z» и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ.
Несколько сотен человек пришли к советским мемориалам в Тиргартене и Трептов-парке в столице Германии Берлине на акции к 9 мая.