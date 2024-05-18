Пророссийский украинец запустил дрон с флагом РФ над зданием Рейхстага в Берлине

Дрон с прикрепленным к нему флагом России был замечен над зданием Рейхстага в Берлине 9 мая. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила берлинская полиция. По данным правоохранителей, к дрону были также привязаны четыре георгиевские ленточки. Личность пилота установлена - им оказался 41-летний уроженец Украины Иван Т. из Потсдама.

Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.

🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.



Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7 — Victoria (@victoriaslog) May 17, 2024

Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения.

Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.

Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.

Против мужчины возбудили производство по статье 62 Закона о воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.