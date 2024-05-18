Сегодня вечером взоры всей Эстонии будут обращены на культурную столицу. Уже в 21:30 начнется концерт «Целующийся Тарту», посвященный 30-летию участия Эстонии в конкурсе песни Евровидение. На автограф-сессии присутствовали любимые жителями Эстонии участники Евровидения. Неожиданным гостем стал ансамбль 5MIINUST, который сегодня вечером также выступит на концерте.
Тарту отмечает 30-летие участия Эстонии в конкурсе песни Евровидение
Праздничные день открыли мэр города Тарту Урмас Клаас и известный тележурналист Кармель Киилланди, а также постановщик концерта Айн Мяэотс.
Мэр города поприветствовал гостей, прибывших в культурную столицу. «В год культурной столицы мы очень рады отметить в Тарту 30-летие участия Эстонии в Евровидении. Мы делаем это с любимыми артистами Эстонии, которые достойно представляли нашу страну на Евровидении на протяжении трех поколений», - сказал Урмас Клаас.
На сегодняшней сцене выступят также Танель Падар и Дэйв Бентон с песней «Everybody», которая станет музыкальной темой вечера.
«Я очень рада, что благодаря культурной столице такие мощные традиции, как конкурсы Eesti Laul и Евровидение, представлены публике. В Тарту дважды проходили наши отборочные выступления, но собраться на одном концерте такого большого количества артистов, несомненно, является особенным событием и историческим моментом», - сказала Килланди во время автограф-сессии.
Организатор Eesti Laul и главный редактор прямых эфиров ERR Кармель Килланди, объявила неожиданного исполнителя вечера, который также выступит сегодня на сцене. Вечером ансамбль 5MIINUST выступит в полном составе. Ансамбль представлял Эстонию на Евровидении в этом году вместе с Puuluup с песней «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi».
«Нам было очень весело на Евровидении, но теперь мы вернулись в Эстонию в свою обычную рутину! Мы заняли 20-е место на Евровидении, но мы особенно рады, что всю неделю были в топе Spotify», - сказал Эстони Кохвер, приехавший из Мальмё неделю назад.
Сегодня Puuluup дает концерт в Кабернеэме, и вечером до культурной столицы не доберется, но танцевать публика будет все равно. Марко Вейссон, член ансамбля Puuluup сказал, что танец, который они танцуют под эту песню, был самым популярным танцем второй половины XIX века.
Рэпер Эстони Кохвер отметил, что все участники 5MIINUST выросли в Тарту. «Мы регулярно бываем в Тарту, и, наверное, нет ни одной улицы, на которой мы не бывали. Мы уже были друзьями в Тарту еще до того, как начали создавать группу. Тарту нам очень знаком!», - добавил Кохвер.
Интерес публики к артистам был очень большой, когда они раздавали фанатам открытки культурной столицы с автографами.
На концерте, который начнется в 21:30 на Ратушной площади Тарту, прозвучат известные эстонские и европейские песни Евровидения, рассказывающие историю Тарту, Эстонии и Европы. Кульминацией встречи станет самый масштабный совместный поцелуй в истории Эстонии, флешмоб состоится в 23:00. Eesti Televisioon будет транслировать концерт в прямом эфире. Специальная программа «Перед поцелуем в Тарту» выйдет в эфир в 20:30.