Тарту отмечает 30-летие участия Эстонии в конкурсе песни Евровидение

Праздничные день открыли мэр города Тарту Урмас Клаас и известный тележурналист Кармель Киилланди, а также постановщик концерта Айн Мяэотс.

Мэр города поприветствовал гостей, прибывших в культурную столицу. «В год культурной столицы мы очень рады отметить в Тарту 30-летие участия Эстонии в Евровидении. Мы делаем это с любимыми артистами Эстонии, которые достойно представляли нашу страну на Евровидении на протяжении трех поколений», - сказал Урмас Клаас.

На сегодняшней сцене выступят также Танель Падар и Дэйв Бентон с песней «Everybody», которая станет музыкальной темой вечера.

«Я очень рада, что благодаря культурной столице такие мощные традиции, как конкурсы Eesti Laul и Евровидение, представлены ​​публике. В Тарту дважды проходили наши отборочные выступления, но собраться на одном концерте такого большого количества артистов, несомненно, является особенным событием и историческим моментом», - сказала Килланди во время автограф-сессии.

Организатор Eesti Laul и главный редактор прямых эфиров ERR Кармель Килланди, объявила неожиданного исполнителя вечера, который также выступит сегодня на сцене. Вечером ансамбль 5MIINUST выступит в полном составе. Ансамбль представлял Эстонию на Евровидении в этом году вместе с Puuluup с песней «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi».