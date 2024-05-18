Командующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем прокомментировал в своих социальных сетях заявления министра финансов Марта Вырклаэва о государственном бюджете.
Командующий Сил обороны Эстонии: заявления Вырклаэва о госбюджете вводят в заблуждение
Херем написал, что утверждение о том, что расходы на оборону увеличены только нынешним правительством и что плохое состояние государственного бюджета вызвано ростом расходов на оборону, вводит в заблуждение.
«Хочу прояснить некоторые заявления по поводу бюджета на оборону, которые, на мой взгляд, вводят в заблуждение и создают впечатление, что повышение налогов, сокращения и другие бюджетные вопросы вызваны исключительно ростом военных расходов», - написал Херем в своем посте.
«На этой неделе министр Вырклаэв сказал на радио Kuku: "…в течение прошлого лета, в новом правительстве, мы приняли решения о сокращении на сумму 840 миллионов евро на следующие четыре года и приняли налоговые решения, и в то же время значительно увеличили наши оборонные расходы". Верно, что расходы на оборону были увеличены, и я очень благодарен за это, но утверждение, что их начали значительно увеличивать только с этим правительством и что именно оборонные расходы вызвали необходимость повышения налогов, вводит в заблуждение», - заявил Херем.
«На самом деле, еще до выборов оборонные расходы на период 2023-2026 годов составляли более 2,8 процента ВВП, и еще до выборов, Рийгикогу единогласно утвердил основы политики безопасности, подтверждающие, что необходимый уровень расходов на военную защиту составляет три процента», - сказал Херем в своем посте на Facebook.
По словам генерала, дефицит бюджета в этом году составляет не менее 1,2 миллиарда евро, однако оборонный бюджет увеличился на 200 миллионов, что составляет одну шестую от этой суммы.
«Министр также сказал: "… мы увеличили расходы на оборону примерно на полмиллиарда, и мы не делали это только за счет займа, не думая о том, что будет послезавтра. Мы внесли налоговые изменения, чтобы покрыть эти расходы". Это правда, что по сравнению с 2022 годом оборонный бюджет вырос даже более чем на полмиллиарда, точнее на 557 миллионов, и еще раз - я очень благодарен за это, и это были очень смелые решения», - написал Херем.
Херем считает, что утверждение о том, что займы и налоговые изменения нужны только из-за оборонных расходов, вводит в заблуждение.
«В то же время в Эстонии была высокая инфляция, и бюджет вырос с 11,7 миллиардов до 18,1 миллиардов, то есть на 6,4 миллиарда. Рост расходов на оборону составляет 8,6 процента от этой суммы. Это менее одной десятой. 5,8 миллиарда были потрачены на другие нужды. Я считаю, что было бы уместно говорить и о них, когда объясняется дефицит бюджета», - написал Херем в заключение.
Премьер-министр Кая Каллас сказала в субботу на конференции Леннарта Мери, что повышение налогов для увеличения расходов на оборону очень трудно осуществить, сообщает ERR.
«Эстония тратит на оборону 3,2 процента. Из-за этого нам пришлось повышать налоги. Могу вам сказать, что это непопулярное решение. Все партии, которые говорили во время выборов, что мы должны тратить не менее трех процентов, не поддерживают повышение налогов. В этом вопросе я одинокий солдат на поле боя. Это сложно, очень сложно», - сказала Каллас.