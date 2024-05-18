Командующий Сил обороны Эстонии: заявления Вырклаэва о госбюджете вводят в заблуждение

«Министр также сказал: "… мы увеличили расходы на оборону примерно на полмиллиарда, и мы не делали это только за счет займа, не думая о том, что будет послезавтра. Мы внесли налоговые изменения, чтобы покрыть эти расходы". Это правда, что по сравнению с 2022 годом оборонный бюджет вырос даже более чем на полмиллиарда, точнее на 557 миллионов, и еще раз - я очень благодарен за это, и это были очень смелые решения», - написал Херем.

Херем считает, что утверждение о том, что займы и налоговые изменения нужны только из-за оборонных расходов, вводит в заблуждение.

«В то же время в Эстонии была высокая инфляция, и бюджет вырос с 11,7 миллиардов до 18,1 миллиардов, то есть на 6,4 миллиарда. Рост расходов на оборону составляет 8,6 процента от этой суммы. Это менее одной десятой. 5,8 миллиарда были потрачены на другие нужды. Я считаю, что было бы уместно говорить и о них, когда объясняется дефицит бюджета», - написал Херем в заключение.

Премьер-министр Кая Каллас сказала в субботу на конференции Леннарта Мери, что повышение налогов для увеличения расходов на оборону очень трудно осуществить, сообщает ERR.

«Эстония тратит на оборону 3,2 процента. Из-за этого нам пришлось повышать налоги. Могу вам сказать, что это непопулярное решение. Все партии, которые говорили во время выборов, что мы должны тратить не менее трех процентов, не поддерживают повышение налогов. В этом вопросе я одинокий солдат на поле боя. Это сложно, очень сложно», - сказала Каллас.