Фото и видео Главный бой года: Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира

Одолев ранее непобежденного Фьюри, Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе - последний раз этим титулом обладал Леннокс Льюис в 1999 году. Таким образом, украинский боксер стал чемпионом мира по версии сразу четырех боксерских организаций - WBA, WBO, IBF и WBC, пишет DW.

Поединок продлился все 12 раундов. В течение боя инициатива переходила то к Фьюри, то к Усику, однако в конце 9 раунда украинский боксер смог отправить британца в нокдаун. Александр Усик победил в бою раздельным решением судей.

«Это большая возможность для меня, для моей семьи, для моей страны», - сказал Усик после объявления о своей победе, добавив, что «готов к бою-реваншу». Усик остается до сих пор непобежденным на боксерском ринге.

HOW did Tyson Fury survive this from Oleksandr Usyk 🤯 pic.twitter.com/49IbID0yNl — Happy Punch (@HappyPunch) May 18, 2024

Фьюри не согласен с решением судей

Тайсон Фьюри назвал бой с Усиком «фантастическим», но в то же время выразил несогласие с решением судей. «Я считаю, что я выиграл этот бой, я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них», - приводит слова британца агентство AFP. По cловам Фьюри, «люди поддерживают страну, которая находится в состоянии войны».

Усик - больше чем спортсмен

«Он настоящий защитник народа», - сказал DW об украинском боксере Олег Щербаков, главный редактор украинского спортивного издания «Трибуна». По словам Щербакова, Усик встречался с украинскими солдатами «в километре от линии фронта» и дарил им подарки. В апреле боксер основал фонд Usyk Foundation для помощи украинцам, которые лишились жилья, а также для поддержки Вооруженных сил Украины.