Перевод: София Солдатенко

ФК Hell Hunt окрестил игру «Черной субботой», которая войдет в историю эстонского футбола, поскольку их матч с Zenit был досрочно завершен через несколько минут после начала. Согласно опубликованному в соцсетях посту, у игрока Zenit в начале игры произошел конфликт с главным судьей, которым по протоколу был Кирилл Андреев. По неподтвержденной информации, этим игроком Zenit был Брауэр.

Из-за этого игра была прервана, и на место была вызвана полиция. В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны подтвердили Postimees, что подобный инцидент действительно произошел в субботу в Таллинне. «Полицию вызвали на футбольный матч в Таллинне, где, по предварительной информации, судья дал игроку красную карточку, после чего тот, в свою очередь, один раз ударил судью. Судья не нуждалась в медицинской помощи», - пояснил пресс-секретарь полиции Каарель Каллас.