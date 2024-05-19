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В Таллинне женщина попала под колеса автобуса

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Столичные автобусы.
Столичные автобусы. Фото: Madis Veltman

В субботу днем в Таллинне под колеса автобуса попала переходившая дорогу женщина. 

Вчера, 18 мая, в 14.26 в Таллинне у дома на улице Ыйсмяэ,8 произошло ДТП. По предварительным данным, маршрутный автобус, за рулем которого был 62-летний мужчина, на регулируемом светофором пешеходном переходе наехал на человека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Пострадавшая 59-летняя женщина была доставлена в больницу.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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