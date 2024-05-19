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Полиция за сутки поймала 25 пьяных водителей

BNS
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: ANDRANIK HAKOBYAN/Shutterstock

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии отстранены от вождения с признаками алкогольного или наркотического опьянения 25 нетрезвых автоводителей.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или в 30-500 штрафных единиц или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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