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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 66-летнюю женщину

rus.postimees.ee
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Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Харьюмаа 66-летней Марье. 

В субботу, 18 мая, в четыре часа вечера Марье ушла из дома попечения в поселке Карьякюла и до сих пор туда не вернулась. 

У нее высокий рост и длинные темные волосы. На ней светло-розовая рубашка и длинные черные брюки.

Полиция прочесала окрестности дома попечения, а также использовала для поисков дрон, но до сих пор Марье найти не удалось. 

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Марье, позвонить в Центр тревоги по номеру 112. 

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