Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 66-летнюю женщину

В субботу, 18 мая, в четыре часа вечера Марье ушла из дома попечения в поселке Карьякюла и до сих пор туда не вернулась.

У нее высокий рост и длинные темные волосы. На ней светло-розовая рубашка и длинные черные брюки.

Полиция прочесала окрестности дома попечения, а также использовала для поисков дрон, но до сих пор Марье найти не удалось.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Марье, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.