Рихо Террас: правительство хочет тайком сократить расходы на оборону

«В действительности на усиление безопасности пойдет лишь несколько сотен миллионов дополнительных евро из денег, собранных с населения Эстонии. Решение о повышении расходов на оборону до трех процентов ВВП было принято еще предыдущим правительством, а нынешняя коалиция фактически вынашивает планы по сокращению расходов за счет безопасности», - утверждает Террас.

По его словам, реформисты - и премьер-министр Кая Каллас, и министр обороны Ханно Певкур - передергивают, утверждая, что все решения правительства в области налоговой политики связаны с целью увеличения расходов на оборону.

«На этой неделе премьер-министр, выступая на конференции Леннарта Мери, повторила утверждение о том, что повышение налогов вызвано необходимостью увеличить расходы на оборону. Однако это утверждение тут же было опровергнуто в социальных сетях командующим Силами обороны Мартином Херемом», - рассказал Террас агентству BNS.

Террас считает, что правительство применило творческий подход к математике, включив в статью расходов Эстонии на оборону еще и меры поддержки Украины.

«В результате появилась возможность утверждать, что поставленная нами самими цель в три процента ВВП, достигнута, но при этом откладывать закупки необходимых для Сил обороны вещей. Путин не спит, его военная промышленность работает на полную мощность, и Эстония не может откладывать закупки, которые абсолютно необходимы для обеспечения собственной безопасности, чтобы выполнить предвыборное обещание Партии реформ в бюджетной сфере», - отметил Террас.

По словам бывшего главы Сил обороны, правительство обязано честно говорить о своих планах эстонскому народу, а не темнить, поскольку через несколько недель состоятся выборы в Европарламент, на которых баллотируется и действующий министр обороны Ханно Певкур.

«Певкур хочет заявить, что моя информация о планах сокращения расходов на оборону не соответствует действительности. Но это не так. Эту информацию я получил от людей, которым как раз приказано заниматься именно сокращением расходов. Руководители государства обязаны информировать эстонский народ о своих планах, а не говорить о безопасности в предвыборных кампаниях в то время, когда они сами не вносят в нее необходимый вклад», - подчеркнул Террас.

Рихо Террас - эстонский военнослужащий, генерал, командующий Силами обороны Эстонии в 2011-2018 годах.