В пятницу, 17 мая, в Пярнуском уездном суде бизнесмен Вячеслав Леэдо, обвиняемый в сознательном нанесении вреда имущественному положению предприятия Saaremaa Laevakompanii (SLK), заявил, что он видел обвинение по своему уголовному делу примерно за месяц до его предъявления, и с него требовали два миллиона евро, чтобы это обвинение не было предъявлено.
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Эстонский бизнесмен: сказали, мол, плати два миллиона, либо повесим на тебя уголовное дело
В ходе перекрестного допроса Леэдо рассказал суду, что текст обвинительного заключения ему показали на Вильяндиском шоссе и что в тексте вместо имен были крестики: «Сказали: "Плати два миллиона, или тебе предъявят обвинение"».