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Эстонский бизнесмен: сказали, мол, плати два миллиона, либо повесим на тебя уголовное дело

Андрес Эйнманн
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В пятницу, 17 мая, в Пярнуском уездном суде бизнесмен Вячеслав Леэдо, обвиняемый в сознательном нанесении вреда имущественному положению предприятия Saaremaa Laevakompanii (SLK), заявил, что он видел обвинение по своему уголовному делу примерно за месяц до его предъявления, и с него требовали два миллиона евро, чтобы это обвинение не было предъявлено.

В ходе перекрестного допроса Леэдо рассказал суду, что текст обвинительного заключения ему показали на Вильяндиском шоссе и что в тексте вместо имен были крестики: «Сказали: "Плати два миллиона, или тебе предъявят обвинение"».

Бывший судовладелец добавил, что, когда месяц спустя ему официально предъявили обвинение, в тексте заключения не было ничего нового. «Слово в слово тот же текст, который я уже видел», - продолжил он.

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