Эстонский бизнесмен: сказали, мол, плати два миллиона, либо повесим на тебя уголовное дело

В пятницу, 17 мая, в Пярнуском уездном суде бизнесмен Вячеслав Леэдо, обвиняемый в сознательном нанесении вреда имущественному положению предприятия Saaremaa Laevakompanii (SLK), заявил, что он видел обвинение по своему уголовному делу примерно за месяц до его предъявления, и с него требовали два миллиона евро, чтобы это обвинение не было предъявлено.