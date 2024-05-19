EPIKoda: почему родителям позволяют разделить пенсионный стаж, а пособие на ребенка-инвалида – нет?

В пресс-службе палаты отметили, что в EPIKoda обратились родители, которые живут отдельно, но совместно опекают ребенка и хотят, чтобы пособие по инвалидности выплачивалось в зависимости от того, с кем из родителей проживает ребенок: так, чтобы один родитель получал пособие в одном месяце, а другой - в другом.

Департамент социального страхования ответил, что закон не позволяет выплачивать пособие на ребенка-инвалида попеременно, но никакого дополнительного обоснования или анализа в своем ответе не привел.

«Поэтому EPIKoda обратилась к Департаменту социального страхования и к Министерству социальных дел с просьбой разъяснить это положение и ожидает скорейшего внесения поправок в закон, чтобы родители, разделяющие опекунство, могли при необходимости получать пособие на ребенка-инвалида попеременно», - отметила палата.

EPIKoda считает, что, хотя Закон о социальных пособиях по инвалидности не позволяет выплачивать пособия родителям по очереди, необходимо сохранять гибкость при выплате детских пособий по инвалидности, аналогичных семейным пособиям, выплачиваемым в соответствии с Законом о семейных пособиях.

«Хотя выплаты семейных пособий регулируются одним законом, а пособий по инвалидности - другим, общие цели пособий сопоставимы, то есть в обоих случаях основное внимание уделяется покрытию расходов на проживание, уход, образование и сопутствующих расходов ребенка, - отмечают члены палаты. - Учитывая все это, EPIKoda не понимает, почему нельзя выплачивать родителям пособия по инвалидности по очереди».

В своем письме EPIKoda напомнила о позиции канцлера права Юлле Мадизе, согласно которой если Департамент социального страхования может разделить пенсионный стаж поровну между родителями, то точно так же ведомство могло бы разделить поровну и семейные пособия.

Пособие на ребенка-инвалида выплачивается ежемесячно ребенку с умеренной, тяжелой или глубокой инвалидностью для компенсации дополнительных расходов, связанных с инвалидностью и мероприятиями, предусмотренными планом реабилитации. Пособие перечисляется на расчетный счет ребенка, родителя или опекуна.

Помимо покрытия дополнительных расходов, связанных с инвалидностью, целью пособия является поддержка участия детей-инвалидов в жизни общества, их социальной интеграции и равных возможностей.