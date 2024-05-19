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Фото Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

rus.postimees.ee
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В субботу в районе Кяру автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево. Сидевшая за рулем женщина, вероятно, была пьяна. 

Вчера, 18 мая, в 6.44 на 83,2 километре дороги Таллинн-Рапла-Тюри произошло ДТП: автомобиль Volkswagen Golf выехал с дороги и врезался в дерево. 

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, у сидевшей за рулем 38-летней женщины были признаки алкогольного опьянения. Она была доставлена на машине скорой помощи в больницу. 

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