Студенческие протесты в США: есть ли параллели с маршами 1968 года против войны во Вьетнаме и как это скажется на результатах выборов?

Однако Марк Курлански, активист 68-го года и автор книги «1968: Год, который потряс мир», не считает, что между протестами против войны во Вьетнаме и нынешними протестами есть много общего — возможно, за исключением того, что произошло в Гамильтон-холле, культовом административном здании Колумбийского университета, из которого на минувшей неделе были насильно выдворены занявшие его студенты.

«Студенты заняли Гамильтон-холл, потому что в 68-м протестующие тоже так поступили, и они пытаются подражать нам», — говорит он.

«Ситуация совершенно иная. Мы столкнулись с войной, в которой наше правительство заставляло нас сражаться, и мы упорно сопротивлялись, — отмечает он. — Война во Вьетнаме случилась с нами, а те, кто протестует сейчас, знают, что они не будут участвовать в войне в Газе».

Студенты в Гамильтон-холле Фото: Getty Images

Однако журналист Чарльз Кайзер, бывший студентом Колумбийского университета в конце 1960-х годов и освещавший последующие протесты против войны во Вьетнаме, считает, что нынешние демонстрации заслуживают похвалы.

«В каком-то смысле эти демонстрации более удивительны, потому что в них нет элемента личного риска, а скорее, позиция, обусловленная тем, что они увидели в Газе, — сказал он. — Я решительно поддерживаю любой протест, который ненасильственным способом выражает несогласие с тактикой Израиля. Я считаю, что это самое произраильское, что можно сделать, потому что то, как они ведут войну, абсолютно саморазрушительно».