Многие аналитики и СМИ сравнивают произошедшие на минувшей неделе столкновения, когда полиция выдворяла демонстрантов из Колумбийского университета, с теми, что случились в 1968 году в том же престижном учебном заведении Нью-Йорка.
Студенческие протесты в США: есть ли параллели с маршами 1968 года против войны во Вьетнаме и как это скажется на результатах выборов?
В ряде крупных университетов США нарастают протесты против войны в Газе, к разгону демонстрантов власти привлекают полицию и национальную гвардию, арестованы уже сотни человек.
Студенты протестуют против военных действий Израиля в Газе, начатых после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого в Израиле погибли 1200 человек и более 250 были взяты в заложники боевиками-исламистами. В Газе, по некоторым данным, уже погибло более 34 тыс. человек.
Протестующие требуют от своих университетов разорвать финансовые связи с израильскими и другими компаниями, получающими, по их словам, прибыль от войны, и прекратить сотрудничество с учебными заведениями в Израиле.
Руководство университетов обвиняет протестующих в том, что те допускают проявления антисемитизма и запугивание студентов-евреев.
Многие аналитики и СМИ сравнивают столкновения, которые произошли в начале мая во время разгона протестующих в Колумбийском университете, с теми, что случились в этом же престижном университете в Нью-Йорке в 1968 году.
В тот год люди протестовали из-за войны во Вьетнаме и изменений в системе призыва в армию, из-за которых все больше молодых людей призывали на службу в вооруженные силы США.
Би-би-си поговорила с журналистами, активистами и писателями, пережившими демонстрации 1968 года, чтобы проанализировать параллели с тем, что происходит сегодня.
Хронология самых драматических событий 1968 года
- Январь — Тетское наступление: внезапное широкомасштабное наступление армии Северного Вьетнама и сил Вьетконга на позиции американцев и их южновьетнамских союзников.
- Апрель — убийство Мартина Лютера Кинга-младшего: антивоенный лидер, защитник прав афроамериканцев и лауреат Нобелевской премии мира убит в Мемфисе, штат Теннесси.
- Май — «французский май»: по Франции прокатилась волна студенческих протестов и забастовок рабочих против консюмеризма, капитализма, империализма и авторитаризма.
- Июнь — убийство Роберта Ф. Кеннеди: кандидат в президенты США, выступавший против войны во Вьетнаме, убит в отеле в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
- Август — советское вторжение в Чехословакию: танки СССР и трех союзников по Варшавскому договору вошли в Прагу, чтобы подавить освободительное движение.
- Август — протесты на Демократической конвенции: полиция Чикаго жестоко разогнала массовые демонстрации.
- Октябрь — резня в Тлателолко: мексиканская армия расстреляла студенческий митинг, участники которого призывали к реформам, погибли от 300 до 400 человек.
- Ноябрь — избрание Ричарда Никсона: кандидат от республиканцев победил демократа Хьюберта Хамфри.
Предыстория: война во Вьетнаме
В 1968 году война во Вьетнаме вступила в решающую стадию. В январе северовьетнамские войска, поддерживаемые партизанами Вьетконга, атаковали позиции США и их союзников, продвинувшись до Сайгона, тогдашней столицы Южного Вьетнама.
Эту операцию назвали «Тетским наступлением», в честь вьетнамского праздника Нового года по лунному календарю. Хотя в итоге силы северян потерпели поражение, дерзкая операция начала менять американское общественное мнение о войне.
Наступление показало, что правительство президента Линдона Б. Джонсона, говорившее о «свете в конце туннеля», не имело шансов на победу в войне и лгало народу о том, как на самом деле развивается конфликт.
«С этого все и началось», — рассказывает Би-би-си Кеннет Уолш, профессор Американского университета в Вашингтоне, бывший в то время студентом.
«Стране стало ясно, что враг не собирается сдаваться, что будет еще много военных жертв, как американских, так и вьетнамских, и много смертей среди мирного населения», — говорит Уолш, автор нескольких книг и бывший корреспондент в Белом доме.
Спустя десятилетия мир потрясло вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, и многие страны выразили солидарность с Израилем.
Но после нескольких месяцев непрекращающихся израильских бомбардировок число жертв среди палестинцев достигло масштабов, немыслимых еще полгода назад, а население Газы живет на грани голода.
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«Кадры, которые мы все видели из Газы в последние месяцы, свидетельствуют о невероятно непропорциональном ответе Израиля», — говорит журналист Чарльз Кайзер, бывший репортер New York Times и автор книги «1968 год в Америке».
«Давайте будем откровенны. То, что сделал ХАМАС, ужасно, отвратительно и чудовищно, — говорит Кайзер. — Но это неслыханно, что Израиль превратил этот ужасный террористический инцидент в повод породить самую большую ненависть к Израилю, которую я видел в жизни, из-за того, как они отреагировали».
Именно эта негативная реакция стала причиной растущих протестов в студенческих городках по всей территории США, которые многие считают очень похожими на протесты 1968 года.
Студенческие протесты
«Происходящее сейчас очень похоже на то, что было тогда. В 68-м студенты захватили кампусы и здания университетов в знак протеста против войны во Вьетнаме и поставили под сомнение инвестиции административных органов в компании, связанные с ВПК», — говорит Кеннет Уолш.
«Разумеется, сейчас речь идет о других вопросах — поддержке палестинцев и кризисе в Газе. Но главная причина сейчас, как и в 1968 году, — это гнев, обида и чувство несправедливости. Поэтому многое из того, что происходит сейчас в США, возвращает нас в тот самый бурный 1968 год», — считает он.
Однако Марк Курлански, активист 68-го года и автор книги «1968: Год, который потряс мир», не считает, что между протестами против войны во Вьетнаме и нынешними протестами есть много общего — возможно, за исключением того, что произошло в Гамильтон-холле, культовом административном здании Колумбийского университета, из которого на минувшей неделе были насильно выдворены занявшие его студенты.
«Студенты заняли Гамильтон-холл, потому что в 68-м протестующие тоже так поступили, и они пытаются подражать нам», — говорит он.
«Ситуация совершенно иная. Мы столкнулись с войной, в которой наше правительство заставляло нас сражаться, и мы упорно сопротивлялись, — отмечает он. — Война во Вьетнаме случилась с нами, а те, кто протестует сейчас, знают, что они не будут участвовать в войне в Газе».
Однако журналист Чарльз Кайзер, бывший студентом Колумбийского университета в конце 1960-х годов и освещавший последующие протесты против войны во Вьетнаме, считает, что нынешние демонстрации заслуживают похвалы.
«В каком-то смысле эти демонстрации более удивительны, потому что в них нет элемента личного риска, а скорее, позиция, обусловленная тем, что они увидели в Газе, — сказал он. — Я решительно поддерживаю любой протест, который ненасильственным способом выражает несогласие с тактикой Израиля. Я считаю, что это самое произраильское, что можно сделать, потому что то, как они ведут войну, абсолютно саморазрушительно».
Марк Курлански, в свою очередь, считает демонстрации контрпродуктивными, и присоединился к тем, кто их критикует. «Я один из тех проблемных евреев; я никогда не был большим сторонником Израиля, и многие из нас совершенно не поддерживали правительство Нетаньяху, — признает он. — Но теперь мы замолчали. Если бы протестующие вели себя по-другому, у них могло бы получиться еврейское и палестинское движение против войны».
Чарльз Кайзер также предупреждает об антисемитских высказываниях, звучащих из уст некоторых протестующих в Колумбийском и других университетах. «Я вижу большую разницу между мирными протестами и людьми, призывающими к смерти своих оппонентов».
Так или иначе, Кайзер осуждает насильственное подавление многих протестов, подобно тому, как это произошло в 1968 году.
«Как правило, если только они [полицейские] не вмешиваются, чтобы предотвратить активное насилие, привлечение полиции в кампус всегда ошибочно, потому что все это только еще больше накаляет обстановку и заставляет всех еще больше укрепиться в своих позициях», — отмечает он.
«В то время как протестующие, судя по всему, изучили историю 1968 года и получили совет от старших, нынешние руководители университета, похоже, не приняли таких же мер предосторожности и не проанализировали ошибки, допущенные их предшественниками», — говорит Кайзер.
Год выборов в США
В 1968 году мир действительно пребывал в смятении. Протесты против войны во Вьетнаме ширились не только в США, но и в ряде других стран, в первую очередь во Франции, где прошли студенческие восстания, известные как «французский май».
Также росла напряженность между Западом и Советским Союзом. СССР и некоторые его союзники по Варшавскому договору вторглись на территорию тогдашней Чехословакии и дошли до Праги, чтобы свергнуть лидера-реформатора Александра Дубчека и установить коммунистический авторитаризм.
В США был убит лидер пацифистов и защитник прав афроамериканцев Мартин Лютер Кинг-младший. Через несколько месяцев был убит кандидат в президенты от демократов Роберт Ф. Кеннеди, брат убитого ранее президента Джона Ф. Кеннеди.
Общество в США было совершенно поляризовано, в десятках городов начались беспорядки. На фоне всего этого хаоса теряющий авторитет президент Линдон Б. Джонсон объявил, что не будет добиваться переизбрания. Президентские выборы, которые должны были состояться в ноябре 1968 года, приближались в атмосфере неопределенности.
«В 1968 году кандидат от республиканцев Ричард Никсон использовал факт студенческих волнений, чтобы донести до общественности идею о необходимости борьбы с преступностью и о том, что демократы слабы в вопросах правопорядка, и это стало одной из причин его победы на выборах», — объясняет Кеннет Уолш, автор книги «Архитекторы токсичной политики в Америке».
Именно этот аргумент кандидат от республиканцев Дональд Трамп сегодня использует против президента Джо Байдена. «Если страна хочет закона и порядка и проблема преступности становится более заметной, это теоретически может пойти на пользу Трампу. Так что здесь есть еще одна параллель с прошлым», — говорит Уолш.
Результаты ноябрьских президентских выборов предсказать никто не берется. И у Байдена, и у Трампа есть сильные и слабые стороны. Чарльз Кайзер подчеркивает, что, хотя Джо Байден и не смог повлиять на то, как Израиль ведет войну в Газе, его нынешнее положение как президента сильно отличается от того, в котором оказался Линдон Б. Джонсон в 1968 году.
Однако Кайзер опасается потенциально возможной параллели с прошлым: Демократический съезд, который утвердит Байдена кандидатом в президенты, пройдет в Чикаго, где в 1968 году состоялся тот самый съезд, который закончился жестокими столкновениями между антивоенными активистами и полицией.
«Сейчас много говорят о том, что возможно повторение университетских демонстраций в Чикаго во время съезда, которые в 1968 году обернулись для демократов политической катастрофой», — предостерегает он.
«В итоге в 1968 году, после всех приложенных нами усилий, чтобы закончить войну, страна пошла в противоположном направлении, когда президентом стал Ричард Никсон, — объясняет Кайзер. — Если подобный хаос, подстегиваемый антиизраильскими протестующими, случится на улицах Чикаго, результатом в 2024 году, скорее всего, станет избрание Дональда Трампа».