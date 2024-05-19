В 2024 году титула «Большая семья года» и предоставленной Bigbank стипендии в 10 000 евро удостоилась проживающая в поселке Ныо в Тартумаа семья Савийр, в которой растут пятеро детей.
Фото ⟩ В Эстонии победители конкурса «Большая семья года» получили 10 000 евро
Объявление победителей и вручение приза состоялись в воскресенье, 19 мая, на проводившемся в Таллиннском зоопарке Дне большой семьи, в котором приняли участие более 1400 человек из разных уголков Эстонии.
Конкурс «Большая семья года», организованный Союзом многодетных семей Эстонии, в этом году проводился уже в пятнадцатый раз. В нем приняли участие 68 семей с четырьмя и более детьми со всей Эстонии. По словам Ааге Ыунап, президента союза, представлять обществу большие семьи и чествовать их – это важно, и сложившаяся традиция стоит того, чтобы ее беречь.
«Охарактеризовать "Большую семью года", удостоившуюся этого титула в этом году, можно как семью с верой в сообщество. Помимо повседневных дел и реализации мечтаний каждого члена семьи, им удается вместе уделять время благополучию своего края. Их единство, трудолюбие, любовь и предприимчивость укрепляют чувство общности и являются источником вдохновения и примером для других семей. Цель семьи Савийр — воспитать умных, придерживающихся здорового образа жизни людей, имеющих широкий кругозор и любящих природу», – сказала Ыунап, представляя семью, победившую в конкурсе.
По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, банк, считая многодетные семьи одним из краеугольных камней жизни Эстонии, поддерживает союз и проводимый им конкурс «Большая семья года».
«Нынешняя "Большая семья года" – экономная и активная, ее энергии хватает еще и на то, чтобы поддерживать интересы родного края. Отец семейства хочет, чтобы Ныо стал лучшим районом для молодых семей. Если бы в каждой общине был кто-то, кто живет с таким девизом, Эстония стала бы местом, где всем семьям жилось бы по-настоящему хорошо и приятно», — сказала Пехтер.
Как член жюри, она уверена, что победившая в конкурсе семья захочет и сможет с умом использовать стипендию, прилагающуюся к этому почетному званию, направив ее на совместную семейную деятельность, а также на поддержку увлечений и образования детей и развитие у них различных полезных навыков.
«Большая семья года 2023», семья Савийр, живет в Тартумаа в поселке Ныо. Марит и Янар воспитывают пятерых детей: Сандера (12), Йозепа (9), Каарела (7), Михкеля (4) и Самуэля (2). У матери и отца есть образование, они занимаются предпринимательством, являются лидерами и активными участниками всех мероприятий местного сообщества, будь то лепка самого большого снеговика в Эстонии или организация соревнований по триатлону в Ныо Вескиярве. Главная их цель – объединить людей сообщества, делая что-то большое и хорошее.
Вся семья очень спортивная, все школьники каждый день посещают несколько тренировок, а это означает необходимость сложной ежедневной логистики, чтобы дети могли добраться до Тарту на тренировки по плаванию или до Эльва на футбольные тренировки, или соревнования по шахматам и т. п. Поскольку старший сын Сандер родился глухим, эта семья двуязычная, они владеют эстонским языком жестов и разговорным эстонским.
По словам Ааге Ыунап, титул «Большая семья года» – это почетное звание, которое присваивается семьям, имеющим не менее четырех детей, за сплоченность, а также за понимание, что быть многодетными – это честь. Цель присвоения титула – выразить уважение и признание многодетным семьям Эстонии и привести их в пример нашему обществу.
Нынешний год – юбилейный для выбора «Большой семьи года» – уже 20 лет в мае многодетные семьи со всей Эстонии приезжают на День семьи, и уже в 15 раз проводится конкурс на звание «Большой семьи года».
Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для многодетных семей. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 уездных организаций, которые объединяют более 4000 многодетных семей, в которых в общей сложности растёт более 14 000 детей.