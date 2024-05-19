Фото В Эстонии победители конкурса «Большая семья года» получили 10 000 евро

Как член жюри, она уверена, что победившая в конкурсе семья захочет и сможет с умом использовать стипендию, прилагающуюся к этому почетному званию, направив ее на совместную семейную деятельность, а также на поддержку увлечений и образования детей и развитие у них различных полезных навыков.

Семья Савийр. Фото: Союз многодетных семей Эстонии

«Большая семья года 2023», семья Савийр, живет в Тартумаа в поселке Ныо. Марит и Янар воспитывают пятерых детей: Сандера (12), Йозепа (9), Каарела (7), Михкеля (4) и Самуэля (2). У матери и отца есть образование, они занимаются предпринимательством, являются лидерами и активными участниками всех мероприятий местного сообщества, будь то лепка самого большого снеговика в Эстонии или организация соревнований по триатлону в Ныо Вескиярве. Главная их цель – объединить людей сообщества, делая что-то большое и хорошее.

Вся семья очень спортивная, все школьники каждый день посещают несколько тренировок, а это означает необходимость сложной ежедневной логистики, чтобы дети могли добраться до Тарту на тренировки по плаванию или до Эльва на футбольные тренировки, или соревнования по шахматам и т. п. Поскольку старший сын Сандер родился глухим, эта семья двуязычная, они владеют эстонским языком жестов и разговорным эстонским.

По словам Ааге Ыунап, титул «Большая семья года» – это почетное звание, которое присваивается семьям, имеющим не менее четырех детей, за сплоченность, а также за понимание, что быть многодетными – это честь. Цель присвоения титула – выразить уважение и признание многодетным семьям Эстонии и привести их в пример нашему обществу.

Нынешний год – юбилейный для выбора «Большой семьи года» – уже 20 лет в мае многодетные семьи со всей Эстонии приезжают на День семьи, и уже в 15 раз проводится конкурс на звание «Большой семьи года».

Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для многодетных семей. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 уездных организаций, которые объединяют более 4000 многодетных семей, в которых в общей сложности растёт более 14 000 детей.