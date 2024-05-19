Девять проектов с участием Эстонии получат финансирование из Европейского оборонного фонда

В рамках других проектов с участием эстонских компаний будут созданы новые решения в области силовых установок для сухопутных и морских войск, европейские беспилотные системы ПВО, улучшение осведомленности о ситуации в киберпространстве, программное обеспечение для управления боевыми танками следующего поколения, кибербезопасное микро/наноустройство для улучшения связи между спутниками и БПЛА, технологически продвинутая интерактивная сеть сенсоров в цифровых структурах, а также новая концепция операций для развертывания автономных систем и создания маневров обмана.

Европейский союз инвестирует в оборонные исследования и разработки в период с 2021 по 2027 год через Европейский оборонный фонд (European Defence Fund, EDF) ориентировочно восемь миллиардов евро. Программа помогает уменьшить фрагментацию вооружений в ЕС и способствует увеличению конкурентоспособности и сотрудничества Европы в области оборонных исследований и разработок.

Обзор проектов, софинансируемых Министерством обороны

Проект под руководством Эстонии Artificial Intelligence Deployable Agent (AIDA) - создает инструмент на основе киберагентов следующего поколения для выполнения автономных и полуавтономных действий в цепочке управления киберинцидентами. Проект возглавляет из Эстонии Фонд CR14 с дополнительным участием Sorainen. В проекте также участвуют Австрия, Франция, Словакия, Бельгия, Румыния, Норвегия, Италия, Люксембург, Чехия, Испания, Португалия, Финляндия, Греция и Польша.

GNSS-free navigation (BADB) - новый подход к навигации без использования GNSS, отвечающий возрастающей потребности в доступных и легких GNSS-независимых решениях. Проект возглавляет из Эстонии Krattworks с дополнительным участием Kappazeta.

European Cyber Situational Awareness Platform (ECYSAP EYE) - улучшает осведомленность о киберситуации в Европе путем создания новой платформы. В качестве участника консорциума от Эстонии выступает AS Cybernetica.

European Counter Unmanned Aerial Systems (E-CUAS) - развивает технологические решения для европейских беспилотных воздушных систем. От Эстонии в консорциуме участвует Marduk Technologies.

Main Armoured Tank of Europe (MARTE) - изучает и проектирует новую платформу управления танками, соответствующую текущим и будущим угрозам и потребностям. От Эстонии в консорциуме участвуют Cafa Tech OÜ, Rantelon и Wayren.