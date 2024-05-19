В конкурсе научно-исследовательских проектов и проектов по развитию в области обороны Европейского союза девять проектов с участием Эстонии получили финансирование из Европейского оборонного фонда на общую сумму 241 миллион евро.
Европейский оборонный фонд профинансирует девять проектов с участием Эстонии
Перевод: Сергей Светлов
«Результаты приема заявок Европейского оборонного фонда 2023 года показали, что оборонная промышленность Эстонии более конкурентоспособна, чем в среднем по Европе. Наши участники обладают хорошими знаниями и качественной подготовкой, чтобы добиться успеха в сотрудничестве в области оборонных исследований и разработок Евросоюза», - заявил канцлер министерства обороны Кусти Сальм.
Среди победителей конкурса проектов Европейского оборонного фонда 2023 года было 54 проекта на общую сумму 1,031 миллиарда евро. Представители Эстонии участвуют в девяти международных проектах, которые поддерживаются Евросоюзом на общую сумму 241 миллион евро. В проектах, добившихся успеха на конкурсе, участвуют 11 различных эстонских партнеров: Wayren, Cafa Tech, Cybernetica, CR14, Rantelon, SkudoTech, Kappazeta, Krattworks, DefsecIntel, Sorainen и Marduk Technologies.
По словам Сальма, качественное и успешное участие эстонских компаний и научных учреждений обусловлено опытом и интересом к разработке устойчивых решений для оборонного сектора следующего поколения. Успех компаний также важен для Эстонии. Привлеченное финансирование способствует развитию важных для страны возможностей и увеличивает экспортный потенциал оборонной промышленности.
Министерство обороны Эстонии также внесло свой вклад в успешные проекты. Из девяти проектов с участием Эстонии четыре поддерживаются Министерством обороны посредством заявления о намерениях и софинансирования на сумму 600 000 евро, к которым добавляется пятый ведущий проект Эстонии с дополнительной финансовой поддержкой. Общая стоимость этих международных проектов составляет около 170 миллионов евро.
В этом туре заявок проект, возглавляемый Эстонией под названием AIDA (Artificial Intelligence Deployable Agent), получил финансирование с целью разработки единой европейской рамки для создания инструментов следующего поколения на основе киберагентов для автономного и полуавтономного выполнения действий в цепочке управления киберинцидентами.
В рамках других проектов с участием эстонских компаний будут созданы новые решения в области силовых установок для сухопутных и морских войск, европейские беспилотные системы ПВО, улучшение осведомленности о ситуации в киберпространстве, программное обеспечение для управления боевыми танками следующего поколения, кибербезопасное микро/наноустройство для улучшения связи между спутниками и БПЛА, технологически продвинутая интерактивная сеть сенсоров в цифровых структурах, а также новая концепция операций для развертывания автономных систем и создания маневров обмана.
Европейский союз инвестирует в оборонные исследования и разработки в период с 2021 по 2027 год через Европейский оборонный фонд (European Defence Fund, EDF) ориентировочно восемь миллиардов евро. Программа помогает уменьшить фрагментацию вооружений в ЕС и способствует увеличению конкурентоспособности и сотрудничества Европы в области оборонных исследований и разработок.
Обзор проектов, софинансируемых Министерством обороны
Проект под руководством Эстонии Artificial Intelligence Deployable Agent (AIDA) - создает инструмент на основе киберагентов следующего поколения для выполнения автономных и полуавтономных действий в цепочке управления киберинцидентами. Проект возглавляет из Эстонии Фонд CR14 с дополнительным участием Sorainen. В проекте также участвуют Австрия, Франция, Словакия, Бельгия, Румыния, Норвегия, Италия, Люксембург, Чехия, Испания, Португалия, Финляндия, Греция и Польша.
GNSS-free navigation (BADB) - новый подход к навигации без использования GNSS, отвечающий возрастающей потребности в доступных и легких GNSS-независимых решениях. Проект возглавляет из Эстонии Krattworks с дополнительным участием Kappazeta.
European Cyber Situational Awareness Platform (ECYSAP EYE) - улучшает осведомленность о киберситуации в Европе путем создания новой платформы. В качестве участника консорциума от Эстонии выступает AS Cybernetica.
European Counter Unmanned Aerial Systems (E-CUAS) - развивает технологические решения для европейских беспилотных воздушных систем. От Эстонии в консорциуме участвует Marduk Technologies.
Main Armoured Tank of Europe (MARTE) - изучает и проектирует новую платформу управления танками, соответствующую текущим и будущим угрозам и потребностям. От Эстонии в консорциуме участвуют Cafa Tech OÜ, Rantelon и Wayren.