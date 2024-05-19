ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ На следующей неделе в Таллинне ошвартуются три круизных судна

Первым в следующую субботу утром из Хельсинки прибудет судно Aurora длиной 270 метров под бермудским флагом, которое совершает двухнедельный круговой рейс, начинающийся и заканчивающийся в Саутгемптоне.

После посещения Таллинна Aurora посетит Готланд и затем отправится в Клайпеду. Крестной матерью лайнера является принцесса Анна, член британской королевской семьи. Вновь увидеть Aurora в порту Ванасадам можно будет 2 сентября.

Aurora расходует 300 литров топлива, чтобы пройти одну морскую милю с максимальной скоростью в 24 узла (44 км/ч).

Круизное судно Mein Schiff 1 длиной 316 метров прибудет в Таллинн из Киля в субботу, а всего за предстоящий сезон совершит не менее семи визитов в порт Ванасадам. В этот раз судно под мальтийским флагом совершит недельный рейс, который начнется и закончится в Киле.

В субботу вечером судно возьмет курс на Хельсинки, а перед возвращением в Киль пройдет через Стокгольм и Готланд. В следующий раз Mein Schiff 1 посетит порт Ванасадам уже 9 июня.

В следующее воскресенье лайнер Clio длиной 100 метров станет третьим судном за неделю, прибывшим в Таллинн. Оно прибудет из Риги, и, как обычно, останется на ночь в порту Ванасадам, а в понедельник днем отправится в Хельсинки. В этом круизном сезоне лайнер Clio под мальтийским флагом совершит восемь визитов в Эстонию. В следующий раз судно прибудет в Таллинн 30 мая.