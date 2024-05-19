Ляэнеметс подчеркивает, что число сотрудников полиции, Спасательного департамента и Центра тревоги за последние 16 лет сократилось более чем на пятую часть, и достигнут критический предел функционирования. «Количество полицейских на 100 000 жителей в Эстонии сегодня одно из самых эффективных, но в то же время и одно из самых тонких. В то же время нам нужно охранять восточную границу Европейского союза и противостоять гибридным атакам со стороны восточного соседа», - пишет Ляэнеметс.

«Если мы договоримся, откуда взять миллиард евро для покрытия критического дефицита бюджета, то нам нужны ответы на следующие вопросы: как будет расти заработная плата в государственном секторе (100-200 миллионов); будем ли мы строить дороги (200-400 миллионов); как мы покроем дефицит в сфере здравоохранения (150 миллионов), будем ли мы вкладывать больше в безопасность, как считает необходимым командующий оборонными силами Мартин Херем (1,5 миллиарда евро в виде разовой инвестиции) и будем ли мы инвестировать в укрепление экономики и создание новых рабочих мест?» - добавляет он.

Ляэнеметс говорит, что государство должно функционировать - его невозможно сократить, но вкладывать должны больше те люди, у которых есть такая возможность.

«Десяти процентам населения Эстонии принадлежит 59 процентов всех активов - это ясно показывает, насколько огромен разрыв в уровне благосостояния в Эстонии. При такой статистике никак не оправдывается политика в области финансов и экономики, которая могла бы опустить десятки тысяч людей ниже уровня прожиточного минимума до начала выплаты социальных пособий», - пишет Ляэнеметс. Он добавляет, что налогообложение богатства и прогрессивный подоходный налог - справедливые и логичные решения.

Он отмечает, что в Эстонии разрыв в заработной плате очень велик - жители Таллинна зарабатывают значительно больше, чем жители Валгамаа, в то время как налоги они платят одинаково. «Такая налоговая система сильно ударяет и по другим регионам Эстонии, и вспоминая прочитанное в годовом отчете КаПо - в некоторых частях страны проблемы со средствами к существованию уже превратились в проблемы безопасности», - заключает он.