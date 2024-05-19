Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) пишет в своем посте в социальных сетях, что при обсуждении упорядочивания государственных финансов смещен общественный фокус. По его словам, главный вопрос не в том, будут ли сокращения или изменения налогов, а в том, кто должен внести свой вклад и от чего люди готовы отказаться в своей повседневной жизни.
Перевод: Сергей Светлов
Ляэнеметс отмечает в своем посте, что со временем на государство легло все больше обязательств, но налоговая база осталась прежней. По его словам, можно пересмотреть процедуры и бюрократию, чтобы сэкономить деньги, но значительные сокращения невозможно осуществить, не оказав негативного воздействия на десятки или сотни тысяч человек. «Меня беспокоит, что в общественных дебатах мы говорим о государственных финансах как о самостоятельной цели, а не о том, как они могут служить благосостоянию народа. Какая польза от упорядоченных государственных финансов, если их последствия приводят к нищете народа или уменьшают нашу безопасность?» - задается он вопросом.
Он также отмечает, что в государственном бюджете необходимо закрыть дефицит в более чем миллиард евро, что не позволит даже достичь бюджетной сбалансированности, но приведет дефицит бюджета в рамки допустимой нормы ЕС - минус три процента ВВП. «Для достижения бюджетного баланса потребуется еще 1,2 миллиарда. Таким образом, нахождение миллиарда означает, что у Эстонии по-прежнему большой государственный долг. Мы можем брать кредиты и это разумно для инвестиций, но мы не можем их вернуть», - пишет Ляэнеметс.
Он винит в большом дефиците государственного бюджета многие вещи, которые происходили на протяжении долгих лет. «Снижение налогов, меры по борьбе с коронавирусом, меры по энергетическому кризису, увеличение расходов на национальную оборону и т.д.», - пишет Ляэнеметс. По его словам, социал-демократы давно предлагали ввести налог на национальную оборону, но тогда это предложение не нашло поддержки.
В своем посте Ляэнеметс обещает, что социал-демократы будут искать возможности для сокращения расходов в министерствах, которые они контролируют. «Министр здравоохранения Рийна Сиккут планирует ежегодно экономить один процент (20 миллионов) за счет повышения эффективности… Министерство внутренних дел планирует сеть служб спасения и полиции в соответствии с будущим распределением населения и возникновением проблем», - пишет Ляэнеметс. Кроме того, социал-демократы планируют рассмотреть вопрос о слиянии учреждений, где не удалось добиться эффективности, а также контролировать расходы и сокращать бюрократию в целом.
Однако министр признает, что недостающий миллиард не может быть получен за счет сокращений: «Можно сэкономить 200-300 миллионов, плюс отказ от налогового горба принесет 250 миллионов в год. Остальное должно поступить в основном за счет изменений в налогообложении». По словам Ляэнеметса, сокращения бюджета не несут политической ответственности, и если правительство отказывается от каких-либо услуг или действий, то необходимо понимать последствия, за которыми должна следовать ответственность.
«Сокращение бюджета на пять процентов разрушило бы Эстонию. Это означало бы уменьшение финансирования образования, включая высшее образование и науку, на десятки миллионов. Образование и наука являются основой экономического развития, так считают и предприниматели, - пишет Ляэнеметс. По его словам, такие масштабные сокращения затронули бы около 440 сотрудников полиции и Спасательного департамента. - Согласимся ли мы с ситуацией, когда у нас в конечном итоге будет один патруль на два уезда?»
Ляэнеметс подчеркивает, что число сотрудников полиции, Спасательного департамента и Центра тревоги за последние 16 лет сократилось более чем на пятую часть, и достигнут критический предел функционирования. «Количество полицейских на 100 000 жителей в Эстонии сегодня одно из самых эффективных, но в то же время и одно из самых тонких. В то же время нам нужно охранять восточную границу Европейского союза и противостоять гибридным атакам со стороны восточного соседа», - пишет Ляэнеметс.
«Если мы договоримся, откуда взять миллиард евро для покрытия критического дефицита бюджета, то нам нужны ответы на следующие вопросы: как будет расти заработная плата в государственном секторе (100-200 миллионов); будем ли мы строить дороги (200-400 миллионов); как мы покроем дефицит в сфере здравоохранения (150 миллионов), будем ли мы вкладывать больше в безопасность, как считает необходимым командующий оборонными силами Мартин Херем (1,5 миллиарда евро в виде разовой инвестиции) и будем ли мы инвестировать в укрепление экономики и создание новых рабочих мест?» - добавляет он.
Ляэнеметс говорит, что государство должно функционировать - его невозможно сократить, но вкладывать должны больше те люди, у которых есть такая возможность.
«Десяти процентам населения Эстонии принадлежит 59 процентов всех активов - это ясно показывает, насколько огромен разрыв в уровне благосостояния в Эстонии. При такой статистике никак не оправдывается политика в области финансов и экономики, которая могла бы опустить десятки тысяч людей ниже уровня прожиточного минимума до начала выплаты социальных пособий», - пишет Ляэнеметс. Он добавляет, что налогообложение богатства и прогрессивный подоходный налог - справедливые и логичные решения.
Он отмечает, что в Эстонии разрыв в заработной плате очень велик - жители Таллинна зарабатывают значительно больше, чем жители Валгамаа, в то время как налоги они платят одинаково. «Такая налоговая система сильно ударяет и по другим регионам Эстонии, и вспоминая прочитанное в годовом отчете КаПо - в некоторых частях страны проблемы со средствами к существованию уже превратились в проблемы безопасности», - заключает он.