В Иране потерпел аварию вертолет президента Ибрахима Раиси. Ведутся поиски

Проводится крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места проишествия.

Один из представителей местных властей назвал происшествие словом «крушение», но в интервью иранской газете признался, что ему самому еще предстоит добраться до места происшествия.

Проводится крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских.

Тем временем иранское агентство Tasnim сообщило, что два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана Эбрахима Раиси благополучно добрались до пункта назначения.

По информации агентства, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша.

Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с Алиевым участвовал в церемонии открытия дамбы на реке Аракс. Фото: EPA

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил крушение вертолета конвоя Ибрахима Раиси. «Мы ждем прибытия спасательных бригад на место происшествия», - сказал он.

Местные жители сообщают о тумане в этом районе, который мешает обнаружить вертолет и определить его состояние.

На борту вертолета также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.