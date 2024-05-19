В Иране потерпел аварию вертолет президента страны Ибрахима Раиси. Как сообщается, вертолет совершил жесткую посадку в горной местности у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.
В Иране потерпел аварию вертолет президента Ибрахима Раиси. Ведутся поиски
Проводится крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места проишествия.
Один из представителей местных властей назвал происшествие словом «крушение», но в интервью иранской газете признался, что ему самому еще предстоит добраться до места происшествия.
Проводится крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских.
Тем временем иранское агентство Tasnim сообщило, что два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана Эбрахима Раиси благополучно добрались до пункта назначения.
По информации агентства, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша.
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил крушение вертолета конвоя Ибрахима Раиси. «Мы ждем прибытия спасательных бригад на место происшествия», - сказал он.
Местные жители сообщают о тумане в этом районе, который мешает обнаружить вертолет и определить его состояние.
На борту вертолета также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.
Что могло произойти с вертолетом, на котором находился президент Ирана, остается неясным. Полуофициальные иранские информационные агентства сообщают противоречивые сведения. Но они сходятся в том, что один из трех вертолетов, перевозивших президента и его свиту из пограничного района на северо-востоке Ирана, столкнулся с трудностями в сильном тумане на северо-востоке страны.
Связь с вертолетом, президентом или сопровождавшими его лицами отсутствует. Агентство Fars News, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что спасатели пытаются найти вертолет.
Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с Алиевым участвовал в церемонии открытия дамбы на реке Аракс.
В Иране много вертолетов, но международные санкции затрудняют их ремонт и обслуживание. Военно-воздушный флот страны также в основном сформировался еще до Исламской революции 1979 года.
Кто такой Ибрахим Раиси
63-летний президент Ирана Ибрахим Раиси считается ультраконсервативным политиком священнослужителем.
Раиси стал заместителем прокурора Тегерана, когда ему было всего 25. Потом он стал прокурором Тегерана, затем главой Генеральной инспекционной организации Ирана и первым заместителем главы судебной власти
В 2014 году он был назначен генеральным прокурором Ирана.
В 2017 году Раиси неожиданно для многих баллотировался на пост президента, и получил второй результат.
В 2019 году аятолла Хаменеи назначил его на влиятельную должность главы судебной власти.
Раиси победил на президентских выборах в Иране в 2021 году, на которых была зафиксирована самая низкая явка за всю историю Исламской Республики.
Раиси cчитается протеже верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и некоторые аналитики предполагают, что он может заменить 85-летнего лидера после его смерти или отставки с этого поста.
Раиси находится под американскими санкциями, в том числе из-за его участия в массовой казни тысяч политических заключенных в 1988 году в конце кровопролитной ирано-иракской войны.