Воспалительная, зудящая и болезненная опухоль после укуса комара является результатом аллергической реакции на белки в слюне комаров. Простого анализа крови, позволяющего обнаружить в крови антитела к комарам, не существует. Антитела - это вещества, вырабатываемые организмом во время аллергической реакции.
Четыре способа облегчить зуд и отек от укусов комаров
Перевод: Сергей Светлов
Для диагностики аллергии на комаров устанавливается, возникли ли отек и зуд после укусов, сообщает клиника Мэйо.
Большинство комариных укусов перестают чесаться и заживают самостоятельно в течение нескольких дней. Эти советы могут облегчить дискомфорт в это время.
Нанесение лосьона, крема или пасты. Избегайте расчесывания мест укусов. Может помочь цинковый крем или крем с антигистаминными или кортикостероидными средствами без рецепта. Попросите совета у фармацевта, чтобы найти подходящий крем. Или попробуйте прижечь укус пастой из соды и воды. Наносите крем или пасту на место укуса три раза в день, пока зуд не пройдет.
Терапия ледяным кубиком. Попробуйте успокоить зудящую область, протирая ее ледяным кубиком в течение 30 секунд.
Надавливание. Еще один способ уменьшить зуд в пораженной области - надавливать на кожу в течение десяти секунд.
Применение перорального антигистаминного средства, если укус комара вызвал сильную реакцию.