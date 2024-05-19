Четыре способа облегчить зуд и отек от укусов комаров

Большинство комариных укусов перестают чесаться и заживают самостоятельно в течение нескольких дней. Эти советы могут облегчить дискомфорт в это время.

Нанесение лосьона, крема или пасты. Избегайте расчесывания мест укусов. Может помочь цинковый крем или крем с антигистаминными или кортикостероидными средствами без рецепта. Попросите совета у фармацевта, чтобы найти подходящий крем. Или попробуйте прижечь укус пастой из соды и воды. Наносите крем или пасту на место укуса три раза в день, пока зуд не пройдет.