Премьер-министр Финляндии допустил частичное открытие восточной границы

В радиопрограмме Yle «Час с премьер-министром» Орпо сообщил, что, согласно разведданным, Россия не изменила свою политику и ситуация на границе остается прежней.

Несмотря на то, что с приходом весны на границе не было замечено роста незаконных пересечений, в России у границ Финляндии тысячи людей все еще ждут возможности пересечь финскую границу.

«Есть все основания полагать, что если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда», - заявил Орпо.

Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то обдумывая и обсуждая, можно было бы попытаться открыть движение через границу», - сказал премьер-министр.

По словам премьера, у Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, но все зависит от России.

«Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», - отметил он.

Орпо не высказал мнения по поводу отправки финских войск в Украину

В ходе интервью журналисты задали также несколько вопросов о войне и помощи Украине.

По мнению Орпо, сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы Россия не смогла прорваться и захватить миллионный город Харьков.

«Ясно, что если линия фронта разрушится, тогда мы столкнемся с серьезными проблемами, но я не хочу говорить об этом преждевременно», - сказал он.

На вопрос, отправит ли Финляндия свои войска в Украину, Орпо ответил, что прежде, чем отправлять военных, можно сделать много другого в пользу Украины, включая обучение военных и поставку вооружения.

«Лучше, на мой взгляд, говорить о том, как нам остановить Россию сейчас. В любой ситуации определяющим является то, что мы не можем позволить России победить. Это было бы катастрофой для Европы, Запада и Финляндии. Нам необходимо делать больше», - подчеркнул премьер-министр.