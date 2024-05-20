Старейшина Хааберсти Анна Леванди: не стоит смешивать мою личную жизнь с политикой

Задача – узнать о достижениях и слабых местах детсадов Хааберсти, а именно – где нужна помощь управы.
– О какой помощи просят детсады?
– Самый болезненный момент – переход на государственный язык, нехватка педагогов, владеющих эстонским на уровне С1. Сильные педагоги, у которых нет достаточного знания языка, лишаются работы.
При этом все прекрасно понимают, что переход на эстонский необходим. Я ни разу не услышала ни от кого, что кто-то против. Конечно, за 33 года государство уже давно должно было решить эту проблему, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Несомненно, это будет сложно и болезненно. Однако хватит бросать спасательный круг, лучше оказаться в критических условиях, чтобы заставить себя действовать. В конце концов, выучить язык – это не значит вывернуться наизнанку.
– Так где же взять педагогов с С1?
– На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. На него не могут ответить даже директора детсадов. Они все говорят: посмотрим, что будет. Все ждут развязки, чтобы понимать, кто сдаст на категорию, кто не сдаст, а дальше уже будут решать проблемы по мере их поступления.
– Станут ли физкультура и спорт приоритетом в развитии Хааберсти, пока этим районом руководите вы?
– Не уверена, что за оставшиеся полтора года до выборов удастся что-то кардинально изменить. Но и здесь я не вижу системного подхода.
Например, я не представляю, где можно проехать без препятствий целый круг на велосипеде. Велодорожки вроде есть, но везде понадобиться перепрыгивать через бордюры, пересекать перекрестки или забитые автомобилями дворы. В идеале шикарная велодорожка могла бы быть проложена вокруг озера Харку.