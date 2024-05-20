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Старейшина Хааберсти Анна Леванди: не стоит смешивать мою личную жизнь с политикой

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • В любом деле нужен системный подход, как в спорте
  • Детсады Хааберсти не могут ответить на один вопрос
  • Выучить язык – не значит вывернуться наизнанку

С 13 мая столичный район Хааберсти возглавляет Анна Леванди (партия «Отечество»), известная в прошлом фигуристка и тренер по фигурному катанию. Насколько высоки амбиции Леванди в политике? Что изменится в Хааберсти с ее приходом?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире новая старейшина района Хааберсти Анна Леванди

Выдержки из беседы:

– Оставите ли вы работу тренера и руководителя школы фигурного катания, пока будете занимать пост главы района Хааберсти?

– Ни в коем случае! Школа фигурного катания Рокка-аль-Маре – мой четвертый ребенок, которому уже 23 года. За это время здесь выросли специалисты мирового уровня. До сих пор со всей организаторской работой в школе я успешно справлялась. К тому же я опираюсь на сильный и дружный коллектив.

Что касается тренерской работы, то я уменьшила свою нагрузку на две трети. В моей зоне ответственности остался только спорт высоких достижений и работа с самыми маленькими, в которой мне помогает второй тренер.

– Известно, что вы время от времени бываете в Москве, в том числе ездили туда после начала войны. Не является ли это для политика из ЕС определенным риском безопасности?

– Время от времени – это преувеличение. Там у меня родители: маме 85 лет, папе – 90, а также два брата и 95-летний дядя. Вся моя семья – в Москве, и это никогда не было секретом. У мамы диагноз – быстро развивающая деменция. Ни в ком случае не связываю личную жизнь и политику.

И я поеду в Москву, как только предоставится такая возможность! Хотя всё это очень непросто при моей занятости и необходимости оформлять визу. Я была бы счастлива хоть ненадолго повидать своих родственников.

– Когда вы были в последний раз в России?

– Полтора года назад на юбилее мамы. Подчеркиваю, что я не катаюсь туда-сюда постоянно. У меня нет ни малейшей возможности делать это чаще.

– Готовы ли вы влиться в жесткую политическую игру?

– Наверное, не готова. Мне интересно работать с людьми, хочу быть им нужной и полезной, проявлять внимание.

– Собираетесь ли вы баллотироваться на ближайших муниципальных выборах?

– Время покажет. В последние годы я регулярно получала приглашения поучаствовать в выборах, причем не только от «Отечества» – как минимум от трех разных партий. Каждый раз я стою перед вопросом, делать это или не делать. На этот раз я дала согласие, прислушавшись к своему внутреннему голосу. Почему бы и нет? Пока есть силы, энергия и желание что-то созидать. Надолго ли я здесь задержусь? Не знаю.

– Что вы можете сказать после недели работы на новом посту? Каковы впечатления?

– На что мне открыла глаза первая неделя работы? Для меня, как выходца из спортивной сферы, очень важна систематичность. Только работая в системе, можно что-то планировать и стремиться к результатам.

Поскольку мне очень близки педагогика и образование, я и сама по образованию педагог, то моя работа на новом посту началась со встреч с руководителями детских садов. На это ушла вся минувшая неделя. Встречи продолжаются и на этой неделе.

Задача – узнать о достижениях и слабых местах детсадов Хааберсти, а именно – где нужна помощь управы.

– О какой помощи просят детсады?

– Самый болезненный момент – переход на государственный язык, нехватка педагогов, владеющих эстонским на уровне С1. Сильные педагоги, у которых нет достаточного знания языка, лишаются работы.

При этом все прекрасно понимают, что переход на эстонский необходим. Я ни разу не услышала ни от кого, что кто-то против. Конечно, за 33 года государство уже давно должно было решить эту проблему, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Несомненно, это будет сложно и болезненно. Однако хватит бросать спасательный круг, лучше оказаться в критических условиях, чтобы заставить себя действовать. В конце концов, выучить язык – это не значит вывернуться наизнанку.

– Так где же взять педагогов с С1?

– На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. На него не могут ответить даже директора детсадов. Они все говорят: посмотрим, что будет. Все ждут развязки, чтобы понимать, кто сдаст на категорию, кто не сдаст, а дальше уже будут решать проблемы по мере их поступления.

– Станут ли физкультура и спорт приоритетом в развитии Хааберсти, пока этим районом руководите вы?

– Не уверена, что за оставшиеся полтора года до выборов удастся что-то кардинально изменить. Но и здесь я не вижу системного подхода.

Например, я не представляю, где можно проехать без препятствий целый круг на велосипеде. Велодорожки вроде есть, но везде понадобиться перепрыгивать через бордюры, пересекать перекрестки или забитые автомобилями дворы. В идеале шикарная велодорожка могла бы быть проложена вокруг озера Харку.

Что мне не очень нравится в Хааберсти? В начале двухтысячных здесь строились спортивные сооружения на деньги частного сектора – каток, теннисный центр, фитнес-зал и т.д. И если поначалу занятия в них финансировались городом наравне с муниципальными учреждениями, то со временем дотации начали сокращаться и сейчас уже составляют чуть ли не половину от изначального уровня. Считаю, что это не совсем правильно. Этими спортивными площадками пользуются дети тех же самых налогоплательщиков. Думаю, что я буду прорабатывать этот момент.

Мне непонятно, в чем цель подготовительной школы. Зачем в подготовительных классах дублируется работа детских садов? В итоге, когда дети попадают в первый класс, они в третий раз начинают проходить одну и ту же программу. Считаю, что отсюда начинается перегрузка детской психики и другие проблемы. Когда ребенок в шесть вечера приходит на тренировку, он смотрит на меня стеклянными глазами. К этому моменту дети уже не способны воспринимать информацию, они устали.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: нужна ли Хааберсти перезагрузка?
Студия Postimees: нужна ли Хааберсти перезагрузка? Фото: Madis Veltman
  • Станут ли физкультура и спорт приоритетом в развитии Хааберсти?
  • Что не так с физподготовкой и спортом в Хааберсти? 
  • Оставит ли Леванди работу тренера и руководителя школы фигурного катания?
  • Что бывшая звезда спорта хочет изменить в Хааберсти?
  • Готова ли спортсменка стать частью политической игры?
  • Как Леванди намерена защищать права и интересы педагогов? 
  • Нужно ли помогать русским школам с переходом на эстонский?
  • Какие дороги нуждаются в срочном ремонте?
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