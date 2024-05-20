Старейшина Хааберсти Анна Леванди: не стоит смешивать мою личную жизнь с политикой

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире новая старейшина района Хааберсти Анна Леванди.

Выдержки из беседы:

– Оставите ли вы работу тренера и руководителя школы фигурного катания, пока будете занимать пост главы района Хааберсти?

– Ни в коем случае! Школа фигурного катания Рокка-аль-Маре – мой четвертый ребенок, которому уже 23 года. За это время здесь выросли специалисты мирового уровня. До сих пор со всей организаторской работой в школе я успешно справлялась. К тому же я опираюсь на сильный и дружный коллектив.

Что касается тренерской работы, то я уменьшила свою нагрузку на две трети. В моей зоне ответственности остался только спорт высоких достижений и работа с самыми маленькими, в которой мне помогает второй тренер.

– Известно, что вы время от времени бываете в Москве, в том числе ездили туда после начала войны. Не является ли это для политика из ЕС определенным риском безопасности?

– Время от времени – это преувеличение. Там у меня родители: маме 85 лет, папе – 90, а также два брата и 95-летний дядя. Вся моя семья – в Москве, и это никогда не было секретом. У мамы диагноз – быстро развивающая деменция. Ни в ком случае не связываю личную жизнь и политику.