Рекордное чемпионство «Сити»! Так в Англии не доминировал никто

«Сити» был на пути к четвертому титулу подряд, но перед последним туром еще ничего не было ясно, поскольку лондонский «Арсенал» также претендовал на первое место.

Однако игроки Манчестера были полны уверенности в себе. На глазах у 55 000 зрителей на домашнем стадионе «Этихад» они вырвались вперед уже на второй минуте, когда Фил Фоден забил гол с передачи Бернарду Силвы. Четверть часа спустя Фоден забил еще один гол и сделал счет 2:0.

В победе «Сити» никто не сомневался, хотя за три минуты до перерыва Мохаммед Кудус из «Вест Хэма» отыграл один мяч. Последний гол в матче Родри забил на 59-й минуте.

Подопечные Пепа Гвардиолы совершили историческое достижение: ни один другой клуб четыре года подряд не становился чемпионом Англии.

Хотя «Арсенал» также одержал победу в последнем туре, обыграв «Эвертон» со счетом 2:1, в итоге они набрали 89 очков, что на два очка меньше, чем у «Сити». Третье место уже закрепил за собой «Ливерпуль», главный тренер которого Юрген Клопп уходит с тренерского мостика в следующем сезоне. В последний рабочий день немца его команда обыграла «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

Среди команд, входящих в первую шестерку, «Астон Вилла», занимающая четвертое место, потерпела поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 5:0. Пятое место досталось «Тоттенхэму», а шестое - «Челси», которые, помимо внутреннего чемпионата, сыграют в плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.