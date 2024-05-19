Эстонский десятиборец Йоханнес Эрм завоевал «бронзу» в Гетце

Об этом сообщили в Союзе легкой атлетики Эстонии, отметив, что на состязаниях в Гетце Эрм пробежал 100 метров за 10,94 секунды, прыгнул в длину на 7,90 метра, толкнул ядро на 14,72 метра, прыгнул в высоту на 1,91 метра, пробежал 400 метров за 48,07 секунды, пробежал 110 метров с барьерами за 14,27 секунды, метнул диск на 45,18 метра, прыгнул с шестом на 5,10 метра, метнул копье на 55,42 метра и пробежал 1500 метров за 4 минуты 27,17 секунды.

Перед последней дисциплиной Эрм занимал шестое место, на 12 очков опережая свой личный рекорд. Личный рекорд Эрма - 8 484 очка, которые принесли ему девятое место на прошлогоднем чемпионате мира.

Первое место в Гетце досталось канадцу Дамиану Уорнеру, набравшему 8678 очков. Второе место занял нидерландец Свен Роозен с 8517 очками.

Эстонцы Расмус Роослехт и Ристо Лиллеметс выбыли из состязаний еще на середине соревнований. Роослехт споткнулся об поваленный барьер спортсмена, бежавшего 110 метров с барьерами по соседней дорожке и его результат не был засчитан.

Лиллеметс не стартовал в беге с барьерами из-за травмы бедра.

Эстонка Катре София Палм заняла 20-е место в женском семиборье, так как не был зачтен ее результат в беге на дистанции на 800 метров.