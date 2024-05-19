Спасатели уже два дня тушат обширный лесной пожар в деревне Кукрузе волости Тойла, Ида-Вирумаа.
ФОТО ⟩ В Ида-Вирумаа горит лес
О поднимающемся столбе дыма в Центр тревоги сообщили в субботу, 18 мая, в 15:08. По прибытии спасателей горел лес на большой площади. В воскресенье работы по тушению продолжились, наибольший обнаруженный очаг огня достиг пяти гектаров. В воскресенье вечером активные работы по тушению были приостановлены, но на территории пожара организовано ночное дежурство. В понедельник утром начнется новый этап тушения.
В спасательной операции принимали участие спасатели Ийсаку, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кунда, Раквере, Нарвы и Силламяэ, а также спасатели-добровольцы Мяэтагузе и Пуртсе и полевой руководитель Йыхви.
Спасательный департамент напоминает, что в Эстонии из-за засушливой погоды в настоящее время существует высокий риск возникновения пожаров, а также призывает людей быть предельно осторожными при передвижении на природе.
- Не используйте открытый огонь в лесу
- Не курите в лесу
- Не оставляйте стеклянную тару в лесу
- Если есть знак, запрещающий вход в лес, следуйте ему
- Не используйте в лесу пиротехнику
- При обнаружении дыма или огня приступайте к тушению, и если чувствуете, что вам нужна помощь, звоните по номеру 112