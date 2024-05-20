«Никаких признаков жизни»: обнаружено место крушения вертолета президента Ирана

Спасатели обнаружили место, где разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом в воскресенье, 20 мая, заявил командующий силами КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла», который могло быть разбившимся вертолетом Раиси.

Вертолет полностью сгорел при крушении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова неназванного иранского чиновника. Его слова подтверждают первые фото с место крушения, которые публикуют иранские информационные агентства. На них вертолет Раиси частично виден в гуще деревьев на склоне холма.

«Никаких признаков жизни», - комментируют кадры на иранском государственном телевидении. Иранские государственные СМИ утверждают, что, судя по доступным фотографиям с места происшествия, вертолет врезался в горную вершину.

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на нем летели глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана.