Эстонские фехтовальщицы заняли пятое место на этапе Кубка мира

В 1/8 финала эстонки со счетом 45:44 победили Венгрию, но в четвертьфинале признали превосходство Италии - 31:41.

После этого эстонские девушки обыграли Францию ​​(37:33) и Польшу (37:29), финишировав на пятом месте.

В финале соревнований Южная Корея победила Италию - 34:33.

В мужской шпаге эстонская команда, за которую выступали Филипп Дьячук, Руслан Эсков, Матиас Мурумаа и Маркус Сальм, финишировала 16-й.