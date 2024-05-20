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Эстонские фехтовальщицы заняли пятое место на этапе Кубка мира

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Эрика Кирпу.
Эрика Кирпу. Фото: Tairo Lutter

Команда эстонских шпажисток, за которую выступали Юлия Беляева, Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу, заняла пятое место на этапе Кубка мира в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет RusERR.

В 1/8 финала эстонки со счетом 45:44 победили Венгрию, но в четвертьфинале признали превосходство Италии - 31:41.

После этого эстонские девушки обыграли Францию ​​(37:33) и Польшу (37:29), финишировав на пятом месте.

В финале соревнований Южная Корея победила Италию - 34:33.

В мужской шпаге эстонская команда, за которую выступали Филипп Дьячук, Руслан Эсков, Матиас Мурумаа и Маркус Сальм, финишировала 16-й.

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