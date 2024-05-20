Пн, 20.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЕЦБ: снижение процентных ставок летом не гарантировано

rus.postimees.ee
Copy
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок.
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель предостерегла от последовательного снижения процентных ставок в июне и июле, пишет dv.ee со ссылкой на Bloomberg.

«Исходя из текущих данных, снижение ставок в июле не кажется гарантированным, – сказала она интервью газете Nikkei. – Мы должны очень внимательно смотреть на данные, поскольку существует риск преждевременного смягчения монетарной политики».

Поскольку инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю в 2%, представители ЕЦБ намерены понизить ставки по депозитам в следующем месяце, но опасаются обсуждать, что произойдет дальше.

Комментарий Шнабель является ярчайшим сигналом о том, что политики, все еще обеспокоенные быстрым ростом заработной платы и геополитическими угрозами, в июле могут взять паузу.

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх