В воскресенье в петербургском Эрмитаже, одном из самых посещаемых художественных музеев мира, закрывается выставка «Новые загадки картин Леонардо да Винчи». Она претендовала на сенсацию: открытие не одной, а двух ранее неизвестных картин величайшего мастера Возрождения.
Как «массажист Путина» Голощапов выставлял в Эрмитаже сомнительного Леонардо да Винчи
Но сенсации не случилось. Ведущие мировые эксперты уверены: Леонардо к этим картинам не прикасался; это копии, местами качественные, местами плохие.
Би-би-си разбиралась, почему Эрмитаж настаивает на связи с да Винчи - и причем тут поддельные яйца Фаберже и православный бизнесмен, известный как «массажист Путина».
От Леонардо до Святой Руси
В Эрмитаже отдельный зал посвящен коллекции работ Леонардо да Винчи и его учеников, собранной еще российскими императорами. Картин самого флорентийского мастера в нем две, известные как «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» в честь владевших ими семей.
Правда, про «Мадонну Литта» специалисты спорят - некоторые относят ее к кисти одного из учеников. Так или иначе, даже одна картина Леонардо - редчайшая ценность: во всем мире их сохранилось около двадцати.
Новая выставка не имеет ничего общего с этими жемчужинами эрмитажной коллекции. Проходит она в Пикетном зале, отдельно от настоящего да Винчи, и организована совместно с «Музеем христианской культуры».
Под этим названием скрывается «личный музей» Константина Голощапова, как выяснила Би-би-си. Он сам покупает и привозит экспонаты и лично водит по нему экскурсии для почетных гостей, вроде патриарха Кирилла.
Музей начинался на подворье монастыря, который построил Голощапов, а позже экспозиция переехала в бизнес-центр через дорогу, где зарегистрированы компании его семьи.
Пресса называла Голощапова «одним из самых влиятельных людей в Петербурге» и даже «близким другом» Путина. В 2000-х он возглавлял одно из подразделений управления делами президента и вместе с близкими к Владимиру Путину бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами основал СМП-банк. Ставшее популярным в прессе определение «массажист» связано с тем, что он якобы был массажистом в ленинградской секции дзюдо, где занимались Путин и Ротенберги.
Среди бизнес-партнеров его жены по строительному бизнесу - те же Ротенберги и сын петербургского экс-губернатора Георгия Полтавченко.
Благотворительный фонд Голощапова имел одинаковый московский адрес и номер телефона с «Фондом Алины Кабаевой», которым руководила мать гимнастки. Фонд близкой к власти спортсменки занимается помощью детям и малоимущим семьям.
Личный музей Голощапова создан с упором на религию. Среди его экспонатов есть мощи Николая Чудотворца, а один из разделов посвящен «Святой Руси» - с пояснением, что это понятие «означает особое духовно-нравственное движение к Богу русского народа».
Именно из этого музея происходят две из трех работ на эрмитажной выставке, озаглавленные «Битва при Ангиари» и «Мадонна в скалах».
Первая является вариацией на тему фрески, которую Леонардо создал для здания Большого совета Флоренции. Утверждается, что доска - это сохранившаяся живописная композиция, изображающая эту же сцену. Она подписана как «Леонардо да Винчи и последователь».
Другая, «Мадонна в скалах», заявлена как третья версия этой работы Леонардо. Первая, бесспорно принадлежащая кисти мастера, находится в Лувре. Вторая версия, которая создавалась с участием учеников и является объектом споров, принадлежит Национальной галерее в Лондоне.
Выставленная в Эрмитаже картина - копия первой, луврской картины, но Эрмитаж утверждает, что ее тоже создали «Леонардо и мастерская».
Еще одна картина на выставке называется «Ангел» и происходит из коллекции самого Эрмитажа. Это копия «Иоанна Крестителя» из Лувра, которая в XIX веке приписывалась великому мастеру, но позже была разжалована. Музей с этим не спорит: она по-прежнему подписана как работа последователя Леонардо.
«Интересные старые производные»
Би-би-си попросила прокомментировать эти работы трех ведущих мировых специалистов. Между этими экспертами существуют серьезные разногласия по другим вопросам, но здесь они сошлись во мнении: показанные в Эрмитаже вещи - не работы да Винчи.
Чтобы картина была признана работой Леонардо, она должна соответствовать высочайшим требованиям и пройти фундаментальный искусствоведческий и технический анализ, подчеркнул в комментарии Би-би-си Мартин Кемп, самый известный в мире знаток да Винчи, заслуженный профессор Оксфордского университета.
«Я не видел подобных доказательств, говорящих в пользу работ, представленных в Эрмитаже, не считая подготовительного рисунка под «Битвой при Ангиари», что характерно для копий», - добавил Кемп.
Эрмитаж, наоборот, утверждает, что подготовительный рисунок — аргумент в пользу Леонардо, так как он выполнен левой рукой, а штрихи идентичны тем, что наносил мастер. Речь идет о рисунке, который остался под слоями краски.
«Ангел» из эрмитажного собрания - плохая копия, сказал профессор Лейпцигского университета Франк Цёлльнер, составитель каталога-резоне Леонардо (фр. catalogue raisonné, дословно «аргументированный каталог» - полный перечень произведений художника).
Две другие работы на выставке, по его мнению, - копии интересные, хотя и неровные в исполнении. Например, лицо Марии на «Мадонне в скалах» напомнило ему копии XIX века, хотя картину в целом он назвал близко следующей оригиналу, находящемуся в Лувре.
«Битву при Ангиари» он назвал интересной копией, хотя и отметил, что некоторые ее части выполнены крайне плохо.
«Ни один серьезный исследователь, то есть квалифицированный знаток творчества Леонардо, не поддержит такую атрибуцию. Я не вижу никаких доказательств участия Леонардо в создании этих картин», - сказал Цёлльнер в разговоре с Би-би-си.
Франческо Калиоти, известный куратор искусства Возрождения и профессор Высшей нормальной школы в Пизе, согласен с этой оценкой.
«Ангела» он назвал работой низкого качества, а две другие картины – «интересными старыми производными вариациями от Леонардо», далекими, однако, от его уровня.
«Если приписывать Леонардо и его мастерской все копии и производные от его работ, уже известные науке и вновь обнаруженные, то придется предположить, что мастерская не закрывалась до наших дней», - иронизирует специалист.
Призраки и мистификации
На кого же тогда ссылается Эрмитаж, когда утверждает, что выставленные картины, «по мнению серьезных специалистов, созданы с участием самого Леонардо да Винчи»?
Речь идет о двух авторах: Карло Педретти и Луке Томио. На сайте музея утверждается, что «выставка организована в сотрудничестве» с ними.
Профессор Карло Педретти был ведущим мировым знатоком наследия Леонардо. Филолог по образованию и эксперт в области рукописей мастера, он заслужил противоречивую репутацию среди искусствоведов.
Педретти называл работами Леонардо вещи, которые техническая экспертиза затем признавала копиями из других стран и эпох. Его атрибуция не нашла поддержки в экспертном сообществе.
Педретти был выдающимся исследователем Леонардо, но его заслуги лежат не в области атрибуции, говорит Франческо Калиоти: «Он приписывал Леонардо подделки из XIX века и XX века».
Педретти был тесно связан с Голощаповым: жена российского бизнесмена Ирая Гильмутдинова возглавляла личный фонд профессора, и тот признавал картины из голощаповской коллекции работами «Академии Леонардо».
Но в случае с эрмитажной выставкой вопрос о репутации Педретти вторичен. Важнее, что он умер в январе 2018 года. Как он участвовал в организации выставки, открывшейся шесть лет спустя?
Мы задали этот вопрос Эрмитажу и «Музею христианской культуры», но на момент выхода статьи не получили ответа.
Сертификатов или других доказательств того, что профессор считал эти работы произведениями Леонардо, Эрмитаж не приводит. На английской странице выставки, в отличие от русской, его имя не упоминается ни разу.
В каталоге выставки Педретти уже полностью вынесен за скобки - его статей там нет, и связь представленных работ с Леонардо, по словам директора Эрмитажа, основана на исследованиях, «проведенных прекрасным итальянским исследователем Лукой Томио, с зорким взглядом искусствоведа и тонким умением использовать документы».
Томио называется «научным консультантом выставки» и указан как профессор и эксперт министерства культуры Италии.
Но Би-би-си не нашла подтверждений регалий Томио - ни связи с академическими учреждениями и музеями, ни ученых степеней.
На момент выхода статьи Эрмитаж не ответил на вопрос Би-би-си о квалификации Томио.
Документы, на которые ссылается Томио в своей статье в каталоге, лишь указывают на то, что Леонардо теоретически мог создать третью версию «Мадонны в скалах». Никаких доказательств, что описанные в документах события относятся именно к полотну на выставке, в ней нет.
«К сожалению, о его ранней истории почти ничего не известно», - признает в своей статье заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Сергей Андросов.
То же самое касается и «Битвы при Ангиари».
«К сожалению, приходится констатировать, что предыдущая история рассматриваемой картины неизвестна», - пишет Андросов.
Инициатива сверху
Идея проведения выставки «была спущена сверху, и это было предложение, от которого нельзя было отказаться», по словам сотрудника Эрмитажа, пожелавшего остаться неназванным.
То же самое собеседники Би-би-си говорили в 2020 году, когда в Эрмитаже открылась масштабная выставка ювелирного дома Фаберже. Она обернулась громким скандалом: музей обвинили в том, что главные экспонаты на ней - подделки.
Как и в случае с Леонардо, часть скандальных вещей принадлежала «Музею христианской культуры» Константина Голощапова. Как и сейчас, Эрмитаж ссылался на мнение двух человек, один из которых умер до открытия выставки, а репутация второго была преувеличена.
Первым была заслуженный куратор Марина Лопато, а вторым - скандально известный коллекционер Александр Иванов, которого Эрмитаж называл профессором, членом комиссии ЮНЕСКО и экспертом министерства культуры РФ. Но когда Би-би-си обратилась в ЮНЕСКО и в министерство, они опровергли связь с Ивановым. Профессором он тоже не был.
В случае с да Винчи экспертов смущает не сам факт выставки спорных картин. Картины гения Возрождения всегда вызывают ожесточенные споры - и давно известные, и особенно новые находки. Во всем мире желанием найти неизвестную картину Леонардо движут и амбиции исследователей, и баснословные суммы, которые такая находка сулит.
Например, картина «Спаситель мира» была объявлена «величайшим художественным открытием ХХ века» и продана за 450 млн долларов с атрибуцией кисти Леонардо, хотя с этим согласны далеко не все эксперты.
Хранителей наследия Леонардо беспокоит, что фонды и эксперты, связанные с Голощаповым, стараются искусственно сделать работы из его коллекции частью этих дискуссий. После смерти Педретти центром этих усилий стал Эрмитаж. Его директор Михаил Пиотровский вошел в совет директоров и был назначен почетным президентом фонда Педретти, посвященного наследию Леонардо. Этот фонд возглавляла жена Голощапова.
«Хочется верить, что и далее оба музея продолжат плодотворно сотрудничать, создав в итоге еще не один выставочный проект, заслуживающий внимания общественности», - пишет Пиотровский о связях Эрмитажа с «Музеем христианской культуры» в предисловии к каталогу выставки картин якобы Леонардо.