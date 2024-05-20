Как «массажист Путина» Голощапов выставлял в Эрмитаже сомнительного Леонардо да Винчи

Но сенсации не случилось. Ведущие мировые эксперты уверены: Леонардо к этим картинам не прикасался; это копии, местами качественные, местами плохие.

Би-би-си разбиралась, почему Эрмитаж настаивает на связи с да Винчи - и причем тут поддельные яйца Фаберже и православный бизнесмен, известный как «массажист Путина».

От Леонардо до Святой Руси

В Эрмитаже отдельный зал посвящен коллекции работ Леонардо да Винчи и его учеников, собранной еще российскими императорами. Картин самого флорентийского мастера в нем две, известные как «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» в честь владевших ими семей.

Правда, про «Мадонну Литта» специалисты спорят - некоторые относят ее к кисти одного из учеников. Так или иначе, даже одна картина Леонардо - редчайшая ценность: во всем мире их сохранилось около двадцати.

Новая выставка не имеет ничего общего с этими жемчужинами эрмитажной коллекции. Проходит она в Пикетном зале, отдельно от настоящего да Винчи, и организована совместно с «Музеем христианской культуры».

Музей начинался на подворье монастыря, который построил Голощапов, а позже экспозиция переехала в бизнес-центр через дорогу, где зарегистрированы компании его семьи.