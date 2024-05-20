Государство выделит внушительную сумму на проведение культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа

Ходатайства до 10 июня принимает Фонд интеграции, которому Министерство регионального развития и сельского хозяйства выделило для оказания подобной поддержки 400 000 евро.

Министр регионального развития Пирет Хартман приглашает организации принять участие в конкурсе, чтобы, с одной стороны, разнообразить культурную жизнь в Эстонии, а с другой – сделать регион более привлекательным для туристов.

«Проведение любого мероприятия в Ида-Вирумаа поддерживает местный бизнес. Особое значение имеют события, рассчитанные на несколько дней развлечений или проводимые вне обычного летнего туристического сезона. В этом году масштаб конкурса больше, чем в прошлом, увеличилась и максимальная сумма финансирования одного проекта», – добавила она.

Пособие могут получить спортивные и культурные мероприятия уездного значения, которые планируется провести в Ида-Вирумаа до 14 мая 2025 года. Мероприятия могут проводиться впервые или повторно и должны задействовать от 1000 человек.

Ходатайствовать о получении пособия в размере от 10 000 до 30 000 евро могут юридические лица, местные самоуправления и подведомственные им учреждения. Министерство регионального развития и сельского хозяйства выделило для оказания подобной поддержки в общей сложности 400 000 евро.

Руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев считает, что поддержка принесет пользу как Ида-Вирумаа, так и Эстонии в целом.

«По результатам конкурса, который проводится уже пятый год, мы видим, что он дает желаемый эффект. Прежде всего, в мероприятиях принимают участие жители всех регионов Эстонии. Во-вторых, мероприятия дают местным предпринимателям и общинам дополнительный импульс для развития», – сказал он.

Активное развитие предпринимательства на северо-востоке Эстонии, а также поддержка спортивных и культурных мероприятий в данном регионе являются частью специальной программы для Ида-Вирумаа.

Программу с 2019 года воплощает в жизнь Фонд интеграции в рамках государственной программы региональной политики в сотрудничестве с Министерством регионального развития и сельского хозяйства. В прошлом году в рамках программы 17 организаций получили государственные пособия на общую сумму 350 000 евро.

Заявки следует подавать через информационную систему Министерства культуры. Заявки принимаются до 10 июня 2024 года. Более подробную информацию относительно этапа подачи заявок на получение пособий можно найти на сайте Фонда интеграции .