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Эстонские роботы покоряют Финляндию

Rus.Postimees
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Робот. Снимок иллюстративный.
Робот. Снимок иллюстративный. Фото: Andrew Boyers

Эстонские роботы завоевывают Финляндию, пишут «Деловые ведомости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Роботы Starship Technologies есть уже в 14 финских городах, и это не предел: S-Group разместила заказ на отправку роботов более чем в сотню магазинов до конца года. Добавятся такие города, как Сало, Карккила, Сипоо и Лохья.

Первоначально Starship сама предложила роботов S-Group, после пилотного проекта было принято решение расширить сотрудничество. «Клиентам роботы понравились», - прокомментировала менеджер по развитию бизнеса S-Group Тийна Мейер, отметив, что типичный покупатель - семья с детьми, обычный заказ - молоко, фарш и бананы.

Подробнее читайте на dv.ee.

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