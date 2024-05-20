В пятницу завершились масштабные учения Сил обороны этого года «Весенний шторм». Что-то вышло лучше, что-то – хуже, а кое-что и получилось из рук вон плохо. Как всегда бывает во время учений. Всегда можно сделать лучше, а физически сложные задачи решаются успешнее, когда люди, выполняющие их, находятся в хорошей форме.

В то время как резервисты и члены Кайтселийта, участвующие в учениях, должны сами заботиться о своей физической форме, призывники обычно попадают в армию прямиком из средней школы, где у них есть уроки физкультуры и требования, которым они должны соответствовать.

Однако уже много лет существуют проблемы с физической подготовкой призывников, поступающих на военную службу. Лишь 28 процентов, или чуть более четверти, солдат, поступающих в вооруженные силы, могут выполнить минимальные требования теста на проверку физических способностей.

Эти минимальные стандарты требуют не менее 40 отжиманий за две минуты, 46 скручиваний на пресс за то же время и 3,2 километра бега за 15,54 минуты или меньше. Для здорового молодого человека это не должно быть большой проблемой.

Конечно, не все молодые люди увлекаются спортом и уделяют ему время вне школы. Поэтому их физическая подготовка должна быть возложена на школу.

Лишь 28 процентов, или чуть более четверти, солдат, поступающих в вооруженные силы, могут выполнить минимальные требования теста на проверку физических способностей