В пятницу завершились масштабные учения Сил обороны этого года «Весенний шторм». Что-то вышло лучше, что-то – хуже, а кое-что и получилось из рук вон плохо. Как всегда бывает во время учений. Всегда можно сделать лучше, а физически сложные задачи решаются успешнее, когда люди, выполняющие их, находятся в хорошей форме.
В то время как резервисты и члены Кайтселийта, участвующие в учениях, должны сами заботиться о своей физической форме, призывники обычно попадают в армию прямиком из средней школы, где у них есть уроки физкультуры и требования, которым они должны соответствовать.
Однако уже много лет существуют проблемы с физической подготовкой призывников, поступающих на военную службу. Лишь 28 процентов, или чуть более четверти, солдат, поступающих в вооруженные силы, могут выполнить минимальные требования теста на проверку физических способностей.
Эти минимальные стандарты требуют не менее 40 отжиманий за две минуты, 46 скручиваний на пресс за то же время и 3,2 километра бега за 15,54 минуты или меньше. Для здорового молодого человека это не должно быть большой проблемой.
Конечно, не все молодые люди увлекаются спортом и уделяют ему время вне школы. Поэтому их физическая подготовка должна быть возложена на школу.
Лишь 28 процентов, или чуть более четверти, солдат, поступающих в вооруженные силы, могут выполнить минимальные требования теста на проверку физических способностей
Поэтому командующий Силами обороны генерал Мартин Херем обратился к министру образования и науки Кристине Каллас с тремя предложениями о том, как лучше подготовить школьников к службе в армии.
Во-первых, он рекомендовал увеличить объем общей физической подготовки в учебной программе, чтобы развить силу и выносливость. Во-вторых, ученики гимназии должны сдавать тест на физические способности в Силах обороны, а те, у кого есть проблемы, должны иметь возможность использовать спортивное приложение Сил обороны. В-третьих, ученики гимназий могли бы совершать десятикилометровый марш-бросок с десятикилограммовым рюкзаком на плечах.
Силы обороны поставили цель, чтобы 90 процентов призывников могли соответствовать минимальным требованиям. В настоящее время ситуация такова, что после 12 недель нахождения в в армии с тестом могут справиться только 60 процентов призывников.
Речь идет не только о потребностях Сил обороны, но и о здоровом образе жизни в целом. Если мы хотим, чтобы наши люди дольше жили здоровой жизнью, то следование рекомендациям Херема имеет смысл.
В новой учебной программе, которая начнет действовать с осени, уже учтены многие из этих рекомендаций. Важным составляющим всего этого, конечно, является мотивация самих учеников.