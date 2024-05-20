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ЧМ по хоккею Латвия чудом одержала важную победу

rus.postimees.ee
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Хоккеисты сборной Латвии празднуют победу.
Хоккеисты сборной Латвии празднуют победу. Фото: David W Cerny

На продолжающемся в Остраве чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в напряженнейшем матче обыграла Словакию лишь после штрафных 3:2. Таким образом, прошлогодняя бронзовая сборная все еще сохраняет возможность выйти из подгруппы.

Команда Латвии сумела выйти вперед в стартовом периоде, но в последней трети словаки забили две шайбы, и латышам понадобилось добавить. Чуть больше чем за минуту до завершения основного времени у них это получилось - опытный 36-летний Оскарс Цибульскис забил гол, выровнявший счет.

В овертайме ни одна из команд не смогла воспользоваться большей частью игры и забить гол, поэтому победитель определялся по пенальти. Там обе стороны допустили немало ошибок, счет 1:1 продержался до седьмого броска, когда шайба 20-летнего Данса Лочмелиса помогла Латвии победить.

Латвия теперь имеет четыре победы и девять очков и находится на пятом месте в группе B, Словакия - четвертая с 12 очками, то есть находится на последней позиции, ведущей в плей-офф.

Чтобы выйти в четвертьфинал, Латвия должна обыграть команду США в основное время во вторник, а затем дождаться, пока Словакия проиграет Швеции в вечернем матче. Швеция, США и Германия закрепили за собой места в плей-оффе, а Словакия и Латвия борются за четвертое место.

В матче группы «А» встретились лидеры Швейцария и Канада, действующий чемпион мира Канада обыграла соперника со счетом 3:2. Швейцария постоянно была в роли догоняющего, а два последних гола канадцы забили, играя в большинстве. Между тем, Швейцария в середине второго периода могла использовать штрафной, чтобы выйти вперед, но реализовать его не удалось.

При этом обе команды добились продвижения: Канада лидирует в группе «А» с 17 очками, на втором месте принимающая Чехия с 15 очками, а на третьем Швейцария. Австрия, Финляндия и Дания борются за четвертое место.

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