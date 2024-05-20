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Кая Каллас посещает Тарту

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Премьер-министр Кая Каллас в понедельник посещает Тарту, чтобы встретиться с местными жителями, предпринимателями и руководством местного самоуправления.

Каллас начнет день в действующей в районе Аннелинн Тартуской общей гимназии Кристьяна Яака Петерсона, где она прочтет лекцию учащимся 10 и 11 классов и ответит на вопросы школьников.

После полудня Каллас встретится с представителями горуправы и горсобрания Тарту, а затем отправится в Институт общественных наук Тартуского университета, чтобы побеседовать со студентами специальности «Журналистика и коммуникация».

День завершится посещением заводского здания Hanza Mechanics Tartu AS. Предприятие, где работает около 300 человек, занимается изготовлением разнообразных компонентов электроники, среди его клиентов - ABB, General Electric, 3M, John Deere, SAAB и Siemens. Предприятие ранее выдвигалось на титул зарубежного инвестора года и самого дружественного к учащимся работодателя.

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