Кая Каллас посещает Тарту

Каллас начнет день в действующей в районе Аннелинн Тартуской общей гимназии Кристьяна Яака Петерсона, где она прочтет лекцию учащимся 10 и 11 классов и ответит на вопросы школьников.

После полудня Каллас встретится с представителями горуправы и горсобрания Тарту, а затем отправится в Институт общественных наук Тартуского университета, чтобы побеседовать со студентами специальности «Журналистика и коммуникация».

День завершится посещением заводского здания Hanza Mechanics Tartu AS. Предприятие, где работает около 300 человек, занимается изготовлением разнообразных компонентов электроники, среди его клиентов - ABB, General Electric, 3M, John Deere, SAAB и Siemens. Предприятие ранее выдвигалось на титул зарубежного инвестора года и самого дружественного к учащимся работодателя.