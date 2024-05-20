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РАЙНЕР САКС Гибель президента надолго дестабилизировала политическую жизнь Ирана, это повлияет на весь Ближний Восток

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Появилась более конкретная информация о вчерашних атаках украинских сил
  • РФ пытается сбалансировать ситуацию с помощью иранских беспилотников и планирующих бомб

В Краснодарском крае в поселке Славянск в результате украинской атаки пострадал нефтеперерабатывающий завод. Предприятие остановило производство, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси разбился при возвращении со встречи президента в Азербайджане. На борту также находился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. В наш век информационной неразберихи всевозможные теории заговора и бурные информационные потоки не являются чем-то неожиданным. Однако в данном случае крайне удивительно, сколько разных версий происходящего смогли выдвинуть преимущественно иранские источники информации, в том числе и официальные.

Быстро были пущены в ход две версии: по одной из них, президент был тяжело ранен или погиб, по второй версии, он отделался испугом и продолжил путь на машине. Вскоре появилась и версия о том, что вертолет президента Ирана был подбит. Эта версия некоторое время распространялась в российских социальных сетях. Для передвижения президент использовал вертолет Ми-117 российского производства.

К вечеру вчерашнего дня стало ясно, что вертолет упал в очень гористой местности, труднодоступной даже в обычных условиях. В то же время государство показало в СМИ масштабную спасательную операцию. К сегодняшнему утру стало уже точно известно, что в результате крушения вертолета погибли президент страны, министр иностранных дел и ряд других высокопоставленных чиновников.

Хотя президент и не является основным лидером в Иране, в стране существует четкая иерархия чиновников. Вице-президент принимает на себя сейчас обязанности главы государства, и его первоочередной задачей является обеспечение политической стабильности в стране. Конечно, политическая жизнь страны на несколько месяцев погружается в беспорядок. По крайней мере, в ближайшем будущем этот инцидент также окажет сдерживающее воздействие и на деятельность Ирана на Ближнем Востоке. При этом нет оснований ожидать изменений в политической системе страны.

Атаки украинцев в портах

Появилась более конкретная информация о вчерашних атаках украинских сил. В Краснодарском крае в поселке Славянск пострадал нефтеперерабатывающий завод. Завод остановил производство.

По данным ВМС Украины, тральщик «Ковровец» был уничтожен в порту Севастополя. В условиях нынешней войны это не самая ценная цель для украинского флота. По всей вероятности, не это судно стало поводом для украинской атаки на порт Севастополя. Вчера в российских социальных сетях распространились фрагменты информации о том, что был поражен и современный российский военный корабль, несущий ракетный комплекс, и построенный только в 2023 году, но эти данные пока не подтверждены.

В порту Выборга загорелись нефтяные цистерны и возник крупный пожар. Официальные российские источники утверждают, что это был несчастный случай, вызванный неосторожностью. Украинские источники связывают нападение с действиями военной разведки Украины. Украинский источник сообщает, что в порту были установлены и сработали три взрывных устройства. Признаков нападения дронов нет, поэтому ответственность ложится на ФСБ.

Атаки российской армии

Российская армия пытается сбалансировать ситуацию, главным образом, организуя атаки с помощью иранских беспилотников и планирующих бомб. В результате вчерашних обстрелов в окрестностях Харькова пострадало несколько жилых кварталов. Всего в результате этих нападений погибло десять человек. Сегодня ночью российская армия атаковала различные регионы Украины, используя в общей сложности 29 иранских беспилотников, все из которых были уничтожены. На этот раз дроны попытались добраться и до Львовской области.

На фронтах российские части стараются продолжать наступление на текущих направлениях.

В направлении Харькова российская армия продолжает серьезные удары в районе населенного пункта Липцы. Есть сообщения о наступлении российских войск. В Волчанске бои идут в северной части города, но российским частям продвинуться не удалось.

На направлении Сватово и Северодонецка снизилась активность атак в районе Купянска и Лимана. Однако активность атак существенно возросла в направлении Северска. Попытка атаки была предпринята в районе населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское. Линия украинской обороны осталась на том же месте.

Вчера атаки вокруг Бахмута были немного менее интенсивными. В последние дни предпринимались попытки атаковать там при поддержке бронетанковых подразделений, но результатов добиться россиянам не удалось.

Наиболее интенсивные атаки российской армии происходят к западу от Авдеевки. Там украинские силы по-прежнему испытывают проблемы с получением контроля над ситуацией, и российским войскам удалось продвинуться. Южнее бои идут в районе Каршировки, Новомигалевки и других населенных пунктов, расположенных на линии фронта, но существенного прогресса российской армии добиться не удалось.

На Южном фронте российские части осуществили несколько ударов в направлении Старомайорска. Более крупные бои происходили вокруг населенного пункта Работино, имеются сообщения о наступлении российских войск. На восточном берегу Днепра атаки российской армии не принесли результатов.

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