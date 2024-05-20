РАЙНЕР САКС Гибель президента надолго дестабилизировала политическую жизнь Ирана, это повлияет на весь Ближний Восток

Перевод: Павел Соболев

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси разбился при возвращении со встречи президента в Азербайджане. На борту также находился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. В наш век информационной неразберихи всевозможные теории заговора и бурные информационные потоки не являются чем-то неожиданным. Однако в данном случае крайне удивительно, сколько разных версий происходящего смогли выдвинуть преимущественно иранские источники информации, в том числе и официальные.

Быстро были пущены в ход две версии: по одной из них, президент был тяжело ранен или погиб, по второй версии, он отделался испугом и продолжил путь на машине. Вскоре появилась и версия о том, что вертолет президента Ирана был подбит. Эта версия некоторое время распространялась в российских социальных сетях. Для передвижения президент использовал вертолет Ми-117 российского производства.

К вечеру вчерашнего дня стало ясно, что вертолет упал в очень гористой местности, труднодоступной даже в обычных условиях. В то же время государство показало в СМИ масштабную спасательную операцию. К сегодняшнему утру стало уже точно известно, что в результате крушения вертолета погибли президент страны, министр иностранных дел и ряд других высокопоставленных чиновников.