«Парники» на погранпереходе Нарва-Ивангород: люди страдают, полиция не видит проблемы

В последнее время в социальной сети Facebook пользователи все чаще и чаще делятся фотографиями очередей на границе Нарва-Ивангород. В этот раз нарвский журналист Роман Викулов поделился на своей странице фотографией большой очереди, которая около семи утра образовалась на эстонской стороне границы в сторону России. По предположению Романа, в ней насчитывалось не меньше двух сотен человек.

Пост Романа Викулова в социальной сети Facebook. Фото: facebook.com

Ранее, в пятницу, такая же очередь в сторону России растянулась на мосту около пяти вечера: по словам очевидцев, на границу одновременно пришло шесть автобусов из Таллинна, и прохождение границы растянулось на несколько часов. Все осложнялось высокой температурой воздуха, а на мосту нет реальной возможности спрятаться от жары.

«Закрытые коридоры для пешеходов, на мосту Дружбы, у ивангородского погранпункта, давно называют в народе парниками. Наступает жаркое время, когда стоять в них особенно тяжело, жаркое еще и в том смысле, что летние отпуска обязательно увеличат поток пересекающих границу», - заявил Роман Викулов Rus.Postimees.